Суда тонут, моряки гибнут: ЕС выделяет миллионы на безопасность в Черном море

Евросоюз усиливает меры по обеспечению безопасности в Черном море в связи с российским террором против коммерческих судов. Брюссель планирует профинансировать создание нового центра безопасности и оказать дополнительную помощь в проведении спасательных операций.

Сколько средств выделит Евросоюз

О новом финансировании объявила председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен во время визита в Румынию, пишет Politico.

Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе, где атаки на гражданские суда все чаще происходят вблизи стран НАТО и ЕС.

Угрозы, нападения и нарушения границ в Черном море усиливаются,

– подчеркнула председатель Еврокомиссии.

Поэтому ЕС решил выделить 60 миллионов евро на укрепление безопасности в Черном море:

50 миллионов евро будут направлены на ускорение создания Центра морской безопасности Черного моря;

будут направлены на ускорение создания Центра морской безопасности Черного моря; еще 10 миллионов евро получит Румыния на поисково-спасательные операции.

Новый центр должен стать совместным координационным пунктом Румынии и Болгарии. Его планируют полностью запустить к концу 2026 года. Он будет отслеживать ситуацию на море в режиме реального времени и помогать защищать критически важную инфраструктуру, в частности подводные кабели связи и электропередачи.

Благодаря совместной системе обе страны смогут лучше контролировать ситуацию на море и в воздухе и быстрее выявлять потенциальные угрозы.

Важно! Решение о финансировании было принято после нескольких недель атак России на торговые суда. С начала октября по меньшей мере девять кораблей подверглись ударам в экономических зонах Румынии и Болгарии. Четыре судна затонули, 34 моряка погибли или пропали без вести.

Какие дипломатические шаги готовят США

Параллельно с финансовыми вливаниями ЕС Вашингтон пытается договориться о безопасном прохождении судов. К процессу привлечены две страны:

Турция;

Индия.

Государственный секретарь США Марко Рубио отметил, что американская сторона внимательно изучает предложения Анкары и открыта для новых идей.

По словам Рубио, такое соглашение не остановит войну, но позволит "решить отдельную проблему", значительно смягчив удар по продовольственной безопасности самых уязвимых стран мира.

Глава дипломатического ведомства ЕС Кая Каллас ранее также сообщала о переговорах с Турцией, Индией и импортерами продовольствия в Африке и других регионах о свободе судоходства.

Обратите внимание! По словам Каллас, Украина согласилась с предложениями ЕС по вопросу безопасного судоходства в Черном море, однако Россия, как обычно, отвергла их.

Напомним, в начале октября в Черном море российские беспилотники провели атаку на турецкое гражданское судно, перевозившее кукурузу. В результате удара погиб капитан. Это нападение стало одним из случаев обострения угрозы для судоходства в регионе.