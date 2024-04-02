Пятимесячный минимум: Россия сократит экспорт дизельного топлива в апреле

Россия хочет сократить экспорт своего дизтоплива до пятимесячного минимума в апреле. Это связано с нападениями украинских дронов на нефтеперерабатывающие заводы и сезонным техническим обслуживанием.

Россия сократит экспорт дизтоплива

Вероятно, этом месяце загрузка дизтоплива из трех основных портов страны на Черном и Балтийском морях, включая некоторые объемы из Беларуси снизится где-то до 2,29 миллиона тонн.

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По данным разведывательной фирмы Kpler, это примерно чуть более 569 000 баррелей в день, то есть на 21% меньше. В марте фактический экспорт в день составлял 724 000 баррелей.

Россия захотела сократить морские поставки, после того, как недельные темпы переработки нефти снизились до 10-месячного минимума из-за нападений украинских дронов.

Также давление на экспорт дизтоплива оказывает сезонное техническое обслуживание, которое продлится до лета и временно сократит переработку нефти на некоторых заводах.

Поэтому в апреле, вероятно, экспорт дизеля будет происходить только до трех ключевых внутренних портов трубопроводом. План поставок не включает меньшие объемы, отправляемых в экспортные терминалы по железной дороге и вне системы трубопроводов для нефтепродуктов ПАО "Транснефть". Поэтому потоки могут отличаться из-за спроса иностранных потребителей и погоды.