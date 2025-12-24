Китай не помог: газовые доходы России обвалились до минимума

Россия стремительно теряет доходы от продажи газа, которые составляют значительную часть ее бюджета. "Газпром" так и не смог компенсировать миллиардные убытки после потери европейского рынка, перенаправив газовые потоки на восток.

Как сокращаются газовые доходы России?

В период с января по ноябрь 2025 года экспорт газа принес около 420 миллиардов рублей (5,28 миляьрда долларов) в бюджет России, а по итогам года ожидается 470 миллиардов, передает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

По сравнению с 2024 годом газовые доходы России уменьшились на 4% – на 20 миллиардов рублей.

– на 20 миллиардов рублей. Если сравнивать с 2023 годом, то доходы от продажи газа сократилась на 17% – на 96 миллиардов рублей.

В целом же объем газовых поступлений может по итогам этого года упасть до минимума с 2020 года, когда бюджет России от экспорта топлива пополнился 439,1 миллиардами рублей.

В то же время растут поставки российского газа в Китай. "Газпром" ожидает, что общий экспорт по трубопроводу "Сила Сибири" в этом году составит 38,7 миллиарда кубометров по сравнению с 31 миллиардом кубометров в 2024 году, превысив годовую пропускную способность трубопровода.

Важно! Единственным действующим маршрутом поставок в Европу остается "Турецкий поток". Но после отказа Украины от транзита российского газа его экспорт в ЕС в 2025-м упал на 45% и стал самым низким с начала 1970-х годов.

Почему Россия теряет доходы от газа?

На сегодня именно Китай остается основным покупателем трубопроводного газа в России. Однако это не компенсирует падение доходов после потери европейского рынка с начала войны в Украине.

С 2022 года Россия сумела перенаправить большинство экспорта нефти в Индию и Китай.

Но с продажами газа на восток дела обстоят сложнее, поскольку долгие переговоры об увеличении поставок российского газа в Китай принесли ограниченные результаты.

По подсчетам экономистов, доходы от экспорта газа в Китай в 2025 – 2028 годах будут на 30 – 40% ниже стоимости экспорта в Европу.

Стоит знать! Существенно увеличить поставки российского газа в Китай мог бы трубопровод "Сил Сибири-2", который будет проходить через территорию Монголии и транспортировать до 50 миллиардов кубометров газа в год из арктического региона Ямал. Однако, по оценкам аналитиков, на это понадобится не менее 10 лет, пишет Reuters.

Как Россия хочет увеличить поставки док Китаю?