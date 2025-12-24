Как сокращаются газовые доходы России?
В период с января по ноябрь 2025 года экспорт газа принес около 420 миллиардов рублей (5,28 миляьрда долларов) в бюджет России, а по итогам года ожидается 470 миллиардов, передает 24 Канал со ссылкой на Reuters.
- По сравнению с 2024 годом газовые доходы России уменьшились на 4% – на 20 миллиардов рублей.
- Если сравнивать с 2023 годом, то доходы от продажи газа сократилась на 17% – на 96 миллиардов рублей.
В целом же объем газовых поступлений может по итогам этого года упасть до минимума с 2020 года, когда бюджет России от экспорта топлива пополнился 439,1 миллиардами рублей.
В то же время растут поставки российского газа в Китай. "Газпром" ожидает, что общий экспорт по трубопроводу "Сила Сибири" в этом году составит 38,7 миллиарда кубометров по сравнению с 31 миллиардом кубометров в 2024 году, превысив годовую пропускную способность трубопровода.
Важно! Единственным действующим маршрутом поставок в Европу остается "Турецкий поток". Но после отказа Украины от транзита российского газа его экспорт в ЕС в 2025-м упал на 45% и стал самым низким с начала 1970-х годов.
Почему Россия теряет доходы от газа?
На сегодня именно Китай остается основным покупателем трубопроводного газа в России. Однако это не компенсирует падение доходов после потери европейского рынка с начала войны в Украине.
- С 2022 года Россия сумела перенаправить большинство экспорта нефти в Индию и Китай.
- Но с продажами газа на восток дела обстоят сложнее, поскольку долгие переговоры об увеличении поставок российского газа в Китай принесли ограниченные результаты.
По подсчетам экономистов, доходы от экспорта газа в Китай в 2025 – 2028 годах будут на 30 – 40% ниже стоимости экспорта в Европу.
Стоит знать! Существенно увеличить поставки российского газа в Китай мог бы трубопровод "Сил Сибири-2", который будет проходить через территорию Монголии и транспортировать до 50 миллиардов кубометров газа в год из арктического региона Ямал. Однако, по оценкам аналитиков, на это понадобится не менее 10 лет, пишет Reuters.
Как Россия хочет увеличить поставки док Китаю?
Осенью этого года во время визита главы Кремля Владимира Путина в Пекин стороны договорились о расширении поставок газа по трубопроводу "Сила Сибири-1" на дополнительные 6 миллиардов кубометров в год.
Кроме того, Китай согласился ежегодно импортировать еще 2 миллиарда кубометров газа через дальневосточный маршрут с острова Сахалин. Запуск этой поставки запланирован на 2027 год, а впоследствии объем поставок может вырасти до 12 миллиардов кубометров в год.
В то же время Китай пока не спешит реализовывать проект трубопровода "Сила Сибири-2", поскольку имеет собственные источники газоснабжения и активно развивает внутреннюю добычу газа. К тому же не решена главная преграда для реализации проекта – цена российского газа.