Кабмин снизил экспортную стоимость грецких орехов: что это даст производителям

Украинские аграрии получили новые правила игры в сфере экспорта своей продукции. Правительство в срочном порядке пересмотрело ценовую политику, чтобы спасти важный сектор от убытков и остановки торговли.

Что изменилось для экспортеров и какие новые цены

Кабинет Министров Украины официально изменил механизм расчета минимально допустимых экспортных цен на очищенные грецкие орехи. В ноябре и декабре 2026 года для производителей будет действовать специальный понижающий коэффициент 0,714 к базовой стоимости, сообщает Министерство аграрной политики и продовольствия.

Это решение призвано поддержать конкурентоспособность нашей продукции на мировом рынке и сохранить приток валюты в страну.

Почему старые правила угрожали украинскому бизнесу

Главная проблема заключалась в сезонности. Основной сбор и переработка орехов приходятся на осень, тогда как старая методика учитывала цены за предыдущие 12 месяцев, включая зимне-весенний период, когда возникает дефицит и стоимость искусственно растет. Из-за этого минимальные экспортные цены были оторваны от реальности, что мешало фермерам продавать новый урожай.

Дополнительный удар по кошелькам аграриев наносит российская агрессия. Блокировка черноморских портов и сложная морская логистика вынуждают бизнес искать более дорогие альтернативные маршруты, что съедает прибыль.

Важно, чтобы государственные механизмы регулирования соответствовали реальной ситуации на рынке. Наша задача – помочь украинской продукции оставаться конкурентоспособной и сохранять традиционные рынки сбыта,

– пояснил министр аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий.

Что еще ждет аграрный сектор

Помимо введения коэффициента, правительство обновило сам порядок утверждения цен. Отныне расчет и фиксация минимально допустимой экспортной стоимости на отдельные виды товаров будут осуществляться непосредственно Минагрополитики своими приказами. Это позволит государству быстрее реагировать на вызовы рынка и защищать украинских экспортеров от потери традиционных покупателей в период пиковых сезонных продаж.

Ранее мы писали, что по состоянию на начало ноября украинские аграрии успешно собрали 44,6 миллиона тонн зерновых и зернобобовых культур, обмолотив более 75% прогнозируемых площадей. Средняя урожайность на данный момент достигает 51,2 центнера с гектара.