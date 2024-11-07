Украина уменьшила импорт электроэнергии, зато начала больше экспортировать

Украина уменьшила импорт электроэнергии на 58% в октябре по сравнению с сентябрем. Но несмотря на снижение импорта, его объем в три раза превышал экспорт в октябре.

Сколько импортировала Украина

Страна импортировала 181,8 тысячи мегаватт-часов в прошлом месяце. В то же время экспорт вырос в 88 раз, до 60,7 тысячи мегаватт-часов, сообщает 24 Канал со ссылкой на DiXi Group.

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Импорт электроэнергии в Украину в октябре распределялся следующим образом:

33% (59,6 тысяч мегаватт-часов) – из Венгрии;

25% (46,3 тысячи мегаватт-часов) – из Словакии;

25% (45,1 тысячи мегаватт-часов) – из Румынии;

11% (19,9 тысячи мегаватт-часов) – из Польши;

6% (10,9 тысячи мегаватт-часов) – из Молдовы.

Каким был экспорт электроэнергии

Экспорт электроэнергии в Украине в октябре составил 60,7 тысячи мегаватт-часов, что в 88 раз больше по сравнению с сентябрем (0,7 тысячи мегаватт-часов). Распределение экспорта было следующим:

33% (20,2 тысячи мегаватт-часов) – в Венгрию;

26% (15,5 тысячи мегаватт-часов) – в Румынию;

25% (14,3 тысячи мегаватт-часов) – в Словакию;

12% (7,3 тысячи мегаватт-часов) – в Польшу;

6% (3,5 тысячи мегаватт-часов) – в Молдову.

Интересно! 70% экспорта пришлось на период со 2 по 11 октября. С 12 октября экспорт начал резко снижаться, в то время, как импорт электроэнергии рос.

Импорт и экспорт электроэнергии / Фото: DiXi Group