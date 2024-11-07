Скільки імпортувала Україна
Країна імпортувала 181,8 тисячі мегават-годин минулого місяця. Водночас експорт зріс у 88 разів, до 60,7 тисячі мегават-годин, повідомляє 24 Канал з посиланням на DiXi Group.
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Імпорт електроенергії в Україні у жовтні розподілявся наступним чином:
- 33% (59,6 тисячі мегават-годин) – з Угорщини;
- 25% (46,3 тисячі мегават-годин) – зі Словаччини;
- 25% (45,1 тисячі мегават-годин) – з Румунії;
- 11% (19,9 тисячі мегават-годин) – з Польщі;
- 6% (10,9 тисячі мегават-годин) – з Молдови.
Яким був експорт електроенергії
Експорт електроенергії в Україні у жовтні становив 60,7 тисячі мегават-годин, що в 88 разів більше порівняно з вереснем (0,7 тисячі мегават-годин). Розподіл експорту був таким:
- 33% (20,2 тисячі мегават-годин) – до Угорщини;
- 26% (15,5 тисячі мегават-годин) – до Румунії;
- 25% (14,3 тисячі мегават-годин) – до Словаччини;
- 12% (7,3 тисячі мегават-годин) – до Польщі;
- 6% (3,5 тисячі мегават-годин) – до Молдови.
Цікаво! 70% експорту припало на період з 2 по 11 жовтня. З 12 жовтня експорт почав різко знижуватися, в той час, як імпорт електроенергії зростав.
Імпорт та експорт електроенергії / Фото: DiXi Group