Скільки імпортувала Україна

Країна імпортувала 181,8 тисячі мегават-годин минулого місяця. Водночас експорт зріс у 88 разів, до 60,7 тисячі мегават-годин, повідомляє 24 Канал з посиланням на DiXi Group.

Читайте також Як отримати найвищий прибуток за гривневими депозитами

Імпорт електроенергії в Україні у жовтні розподілявся наступним чином:

33% (59,6 тисячі мегават-годин) – з Угорщини;

25% (46,3 тисячі мегават-годин) – зі Словаччини;

25% (45,1 тисячі мегават-годин) – з Румунії;

11% (19,9 тисячі мегават-годин) – з Польщі;

6% (10,9 тисячі мегават-годин) – з Молдови.

Яким був експорт електроенергії

Експорт електроенергії в Україні у жовтні становив 60,7 тисячі мегават-годин, що в 88 разів більше порівняно з вереснем (0,7 тисячі мегават-годин). Розподіл експорту був таким:

33% (20,2 тисячі мегават-годин) – до Угорщини;

26% (15,5 тисячі мегават-годин) – до Румунії;

25% (14,3 тисячі мегават-годин) – до Словаччини;

12% (7,3 тисячі мегават-годин) – до Польщі;

6% (3,5 тисячі мегават-годин) – до Молдови.

Цікаво! 70% експорту припало на період з 2 по 11 жовтня. З 12 жовтня експорт почав різко знижуватися, в той час, як імпорт електроенергії зростав.

Імпорт та експорт електроенергії / Фото: DiXi Group