Як змінилась ситуація на ринку депозитів

Банкір Дмитро Замотаєв у коментарі 24 Каналу зазначив, що на тлі гіпотетичного зростання військового збору з 1,5% до 5% багато банків очікувано можуть ухвалити рішення про "компенсаторний" період для вкладників. Бонус складатиме в середньому 0,5 – 1% до чинних ставок.

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Зверніть увагу! У випадку зростання військового збору, податкові стягнення з нарахованих відсотків з депозитів сягнуть 23%.

Дмитро Замотаєв Директор департаменту роздрібного бізнесу Глобус Банку Насувається досить тривалий період знижок і бонусів: "Чорна п’ятниця", Різдво, Новоріччя. Це чудова нагода для банків використати свій маркетинговий хист і спробувати щонайменше привернути увагу до банку, а в ідеалі залучити нових клієнтів.

Попри інфляцію та поки що невідомі енергетичні умови прийдешньої зими, банки можуть "витіснити" ці чинники запропонованими кращими умовами для вкладників. Адже рівень прибутковості гривневих депозитів все ж таки дає можливість громадянам потенційну можливість, як мінімум, зберегти кошти від знецінення.

З одного боку, банки збережуть на досить високому рівні цікавість громадян до їх депозитних продуктів, а з іншого – громадяни матимуть змогу вберегтися від інфляційного "висмоктування" їхніх заощаджень,

– наголошує банкір.

Якими будуть ставки за гривневими депозитами протягом 11 – 18 листопада

В сегменті гривневих вкладів варто очікувати певне пожвавлення, адже громадяни матимуть змогу покласти гроші на депозит, отримавши при цьому певний додатковий бонус до наявних ставок.

Проте базові ставки за гривневими вкладами не зміняться: