Украина поставляет электроэнергию в Европу: действительно ли это влияет на отключения

В сети активно распространяется информация относительно якобы истинных причин внедрения отключений. В частности, некоторые пользователи настаивают на том, что Украина экспортирует электроэнергию за границу.

Экспортирует ли Украина электроэнергию

Председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявил, что Украина не экспортирует электроэнергию в ЕС. Однако, украинские коммуникации обеспечивают перетоки между европейскими государствами.

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Владимир Кудрицкий Председатель правления НЭК "Укрэнерго" Я с большим удивлением читаю сообщения в соцсетях, в которых показывают физические перетоки электроэнергии из Украины, отражены на сайте ENTSO-E, и утверждают, что якобы это экспорт. На самом деле это транзитные физические перетоки. Например, Румыния может транспортировать электроэнергию через Украину в Венгрию из-за слабых связей в своей энергосистеме.

Кудрицкий настаивает, что электроэнергия, которая проходит по украинским коммуникациям не является экспортом. Ведь она не производится благодаря мощностям Украины.

Как проверить уровень украинского экспорта

Как объясняет Кудрицкий, украинцы могут самостоятельно проверять экспортирует ли Украина электроэнергию. Для этого просто нужно правильно использовать ресурс ENTSO-E.

Чтобы убедиться, что экспорт нулевой, можно посмотреть специальную вкладку Scheduled Commercial Exchanges на сайте ENTSO-E, где отображаются торговые операции. Там видно, что из Украины в Европу ничего не поступает, а взамен Европа экспортирует электроэнергию в Украину,

– уточняет Кудрицкий.

То есть, по состоянию на сейчас, Украина импортирует электроэнергию. И, именно благодаря этому импорту, украинская энергосистема может стабилизироваться.