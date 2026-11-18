Ситуация на европейском продовольственном рынке кардинально меняется из-за неожиданных шагов отечественных аграриев. Пока традиционные страны-поставщики теряют свои позиции, украинский бизнес находит новые возможности для заработка.

Что произошло на европейском рынке и чьи это данные

В 2026 году Украина существенно укрепила свои позиции, увеличив поставки лука в Европейский Союз в 4,3 раза – до 10,93 тысячи тонн. Благодаря такому скачку наша страна заняла седьмое место среди крупнейших поставщиков, опередив Турцию и Индию, о чем пишет UkrAgroConsult.

Интересно, что этот прорыв произошел на фоне резкого сокращения общего импорта лука в Евросоюз. За первые десять месяцев страны ЕС закупили на 34,3% меньше продукции, чем годом ранее. Однако доля Украины в общем импорте взлетела с 0,7% до 4,6%, что свидетельствует о высокой конкурентоспособности наших экспортеров.

Кто теряет позиции и с кем конкурирует Украина

Традиционные лидеры рынка несут серьезные потери. Например, Египет сократил экспорт почти на 62%, а поставки из Турции обвалились на 74%. Зато Украина по объемам продаж почти сравнялась с Сербией, которая сейчас занимает шестое место в рейтинге поставщиков.

Несмотря на то, что европейцы покупают меньше лука в физических объемах, средняя импортная цена в ЕС выросла на 5,6% и составляет около 570 евро за тонну. Общая стоимость импорта достигла 135,58 миллиона евро. Для украинского бизнеса это означает возможность продавать товар дороже и получать больше валютной выручки, что положительно сказывается на экономике страны в условиях войны.

Обратите внимание! Исторически крупнейшими покупателями лука в ЕС остаются Испания, Нидерланды и Румыния. Однако в этом году именно сокращение закупок со стороны нидерландских и румынских импортеров спровоцировало общее падение европейского спроса. В этих условиях украинские фермеры смогли оперативно переориентироваться и заполнить ниши, освободившиеся после сокращения поставок из других стран.

Кстати, Кабинет Министров Украины официально изменил механизм расчета минимально допустимых экспортных цен на очищенные грецкие орехи. В ноябре и декабре 2026 года для производителей будет действовать специальный понижающий коэффициент 0,714 к базовой стоимости.