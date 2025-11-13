Помогли не только санкции: Россия потеряла более 2 миллиардов на нефти только в октябре

Россия продолжает терять деньги на экспорте нефти и топлива. По данным Международного энергетического агентства (МЭА), доходы Кремля от поставок нефтепродуктов в октябре снова сократились из-за падения объемов и цен.

Сколько теряет Россия на нефти?

Российская нефтяная отрасль несет потери из-за новых санкций США против крупнейших компаний и успешных атак украинских дронов на НПЗ России, передает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Так, по оценкам МЭА, доходы России от продажи нефти и нефтепродуктов в октябре сократились на 2,3 миллиарда долларов по сравнению с прошлогодними показателями – до 13,1 миллиарда долларов.

Экспорт сырой нефти и нефтепродуктов снизился на 150 тысяч баррелей в день – до 7,4 миллиона баррелей. Это падение нивелировало рост экспорта, которое зафиксировали в сентябре.

Хотя экспорт российской нефти в основном удерживается накануне, последние данные показывают, что часть нефти начала накапливаться на море, поскольку покупатели избегают грузов из-за проблем с соблюдением правил и другие неопределенности,

– отмечают специалисты агентства.

Как удары по НПЗ влияют на экспорт?

Особенно ощутимо на экспорт нефти влияют регулярные атаки Украины на нефтеперерабатывающие заводы России.

Энергетическое агентство отмечает, что недавние удары по нефтеперерабатывающей и добывающей инфраструктуре вызвали падение экспорта сырой нефти на 110 тысяч баррелей в день – до более 5 миллионов баррелей в день.

Экспорт нефтепродуктов из России также снизился второй раз подряд на 40 тысяч баррелей в день – до 2,3 миллиона баррелей.

Экспорт нефтепродуктов достиг самого низкого уровня с 2017 года и обострил ситуацию на мировом рынке продуктов нефти,

– отметили в МЭА.

Заметим! Санкции США против российских компаний "Роснефть" и "Лукойл", которые установили 21 ноября как конечный срок для завершения транзакций с этими компаниями, уже усилили давление на нефтяной экспорт Кремля. В частности, большинство НПЗ Индии из-за этих ограничений отказываются от закупок в России, пишет Bloomberg. А именно Индия является крупнейшим покупателем российской нефти, транспортируемой морским путем.

