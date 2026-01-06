Сокровищница Кремля пустеет: Путин стремительно теряет средства для войны

Россия резко теряет доходы от продажи сырой нефти, которые идут в ее "военную казну". Стоимость поставок сырья из Москвы опустилась до самого низкого уровня с момента вторжения в Украину

Как падает экспорт российской нефти?

Экспорт российской нефти резко упал в конце 2025 года и в начале нового года, передает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

Смотрите также Свержение режима Мадуро: означает ли это обвал цен на нефть и какой будет ситуация на рынке

По данным отслеживания судов, за четыре недели до 4 января Россия отгрузила 3,43 миллиона баррелей нефти в день. Это примерно на 440 тысяч баррелей меньше, чем за предыдущий период до 21 декабря.

При этом в основном экспорт падает из ключевого для Москвы тихоокеанского порта Козьмино.

Объемы поставок остаются нестабильными из-за погодных условий, санкций и графика погрузки,

– объясняет издание.

Сокращение поставок происходит на фоне продолжения украинских атак на нефтяную инфраструктуру России. Под удар попадают:

НПЗ;

трубопроводы;

порты;

танкеры.

Удары дронов по судам в Черном море заставили танкеры, направлявшихся в Новороссийск, заставили танкеры менять маршрут. В итоге российскую нефть снова стало сложнее транспортировать: цепи поставок становятся длиннее, растет количество "теневых" перегрузок, а суда долго стоят на стоянках, ожидая разрешения на швартовку.

Важно! Вместе с тем цены на российскую нефть упали 14 раз подряд. В сочетании с уменьшением объемов поставок это привело, что грузы сырья подешевели до самого низкого уровня с февраля 2022 года.

Кто отказывается от российской нефти?

Проблем России добавляет еще и то, что ключевой покупатель морской нефти – Индия – отказывается от импорта ее сырья.

В частности, индийская компания Reliance Industries, которая была крупнейшим покупателем российской нефти, отказалась от закупок. Ее представители сообщили, что не ожидают никаких поставок сырья в январе 2026 года и не получали грузов из России за последние три недели, пишет Reuters.

Ранее "Роснефть" поставляла компании 500 тысяч баррелей в сутки по долгосрочному соглашению. Однако после введения США санкций в октябре 2025 года индийский нефтепереработчик начал отказываться от закупок.

Обратите внимание! Импорт российской нефти в Индию в декабре прошлого года уже сократился до минимума за три года. Сейчас же, по оценке аналитиков, поставки может еще упасть – до менее чем 1 миллиона баррелей в сутки.

Что еще надо знать о российской нефти?