Як падає експорт російської нафти?

Експорт російської нафти різко впав наприкінці 2025 року та на початку нового року, передає 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

Дивіться також Повалення режиму Мадуро: чи означає це обвал цін на нафту і якою буде ситуація на ринку

За даними відстеження суден, за чотири тижні до 4 січня Росія відвантажила 3,43 мільйона барелів нафти на день. Це приблизно на 440 тисяч барелів менше, ніж за попередній період до 21 грудня.

При цьому в основному експорт падає із ключового для Москви тихоокеанського порту Козьміно.

Обсяги поставок залишаються нестабільними через погодні умови, санкції та графік вантаження,

– пояснює видання.

Скорочення постачань відбувається на тлі продовження українських атак на нафтову інфраструктуру Росії. Під удар потрапляють:

НПЗ;

трубопроводи;

порти;

танкери.

Удари дронів по суднах у Чорному морі змусили танкери, що прямували до Новоросійська, змусили танкери змінювати маршрут. У підсумку російську нафту знову стало складніше транспортувати: ланцюги постачань стають довшими, росте кількість "тіньових" перевантажень, а судна довго стоять на стоянках, очікуючи дозволу на швартування.

Важливо! Разом з тим ціни на російську нафту впали 14 раз поспіль. У поєднанні зі зменшенням обсягів постачань це призвело, що вантажі сировини здешевшали до найнижчого рівня з лютого 2022 року.

Хто відмовляється від російської нафти?

Проблем Росії додає ще й те, що ключовий покупець морської нафти – Індія – відмовляється від імпорту її сировини.

Зокрема, індійська компанія Reliance Industries, яка була найбільшим покупцем російської нафти, відмовилася від закупівель. Її представники повідомили, що що не очікують жодних постачань сировини у січні 2026 року й не отримували вантажів з Росії за останні три тижні, пише Reuters.

Раніше "Роснефть" постачала компанії 500 тисяч барелів на добу за довгостроковою угодою. Однак після запровадження США санкцій у жовтні 2025 року індійський нафтопереробник почав відмовлятися від закупівель.

Зауважте! Імпорт російської нафти до Індії у грудні минулого року вже скоротився до мінімуму за три роки. Наразі ж, за оцінкою аналітиків, постачання може ще впасти – до менш ніж 1 мільйона барелів на добу.

Що ще треба знати про російську нафту?