Ситуация на европейском аграрном рынке претерпевает кардинальные изменения из-за активности отечественных производителей. В то время как другие страны теряют свои позиции, украинский бизнес успешно осваивает новые экспортные ниши и увеличивает валютную выручку.

Кого вытесняет Украина и почему это важно для экономики

В сезоне 2026/27 Украина совершила настоящий прорыв, став крупнейшим внешним поставщиком рапсового шрота в Европейский Союз, пишет UkrAgroConsult. Только за первые 20 недель сезона отечественные компании отгрузили более 105 тысяч тонн этой продукции, о чем свидетельствуют официальные данные Европейской комиссии. Это в 2,2 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что гарантирует дополнительные поступления в бюджет.

Стремительный рост украинского экспорта происходит на фоне общего падения европейского импорта. Страны ЕС сократили закупки рапсового шрота на внешних рынках более чем на 64%, но доля Украины при этом взлетела с 11,92% до впечатляющих 71,55%. Наши аграрии оставили далеко позади Великобританию, доля которой составляет всего 18,42%, и Беларусь с жалкими 5,32%.

Как изменилась стратегия отечественных экспортеров

Статистика демонстрирует важное изменение в подходах украинского бизнеса: мы начинаем продавать не сырье, а готовую продукцию. Экспорт обычного рапса из Украины в ЕС сократился на 7,6%, зато поставки рапсового масла подскочили сразу на 40,6%.

Такая динамика свидетельствует об укреплении позиций украинской переработанной продукции на европейском рынке,

– отмечают профильные аналитики.

Для рядовых украинцев это означает создание новых рабочих мест внутри страны и более стабильный курс гривны благодаря притоку валюты.

Это уже не первый случай в этом году, когда отечественные производители активно завоевывают европейские рынки. Напомним, ранее мы писали, что Украина резко увеличила поставки лука в ЕС в 4 раза. Тогда украинские фермеры смогли оперативно переориентироваться и заполнить ниши, освободившиеся после падения поставок из Египта и Турции. Подобная тенденция свидетельствует о высокой адаптивности нашего агросектора даже в условиях полномасштабной войны.