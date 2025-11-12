Путин теряет средства на войну: экспорт нефти обвалился до нового уровня

Нефтяные доходы России, которые идут на финансирование войны в Украине, стремительно уменьшаются. Морские поставки нефти снизились в третий раз подряд, достигнув минимума за два месяца.

Как сократился экспорт нефти?

По данным отслеживания судов, за четыре недели до 9 ноября Россия экспортировала 3,45 миллиона баррелей в сутки – это на 130 тысяч баррелей меньше, чем в такой же предыдущий период, передает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

Смотрите также На российскую нефть рекордные скидки: сколько она стоит сейчас

После введения США новых санкций против "Роснефти" и "Лукойла" в прошлом месяце некоторые покупатели в Азии заявили о сокращении закупок.

Однако, по словам издания, точные объемы сокращения экспорта российской нефти в эти страны пока трудно определить, поскольку танкеры держат в секрете конечный пункт назначения.

Примерно 35% грузов нефти за последние четыре недели до сих пор не имеют окончательной точки назначения.

Только известно, что большинство танкеров направляются через Суэцкий канал в Азию, но конечные покупатели станут известны только после прибытия судов.

Сокращение экспорта совпало с падением цен на нефть, что привело к сокращению доходов Кремля для финансирования войны в Украине.

В среднем стоимость экспорта за четыре недели упало до минимума с августа.

Вместе с тем запасы российской нефти на танкерах выросли до более 350 миллионов баррелей – это на 22 миллиона баррелей или на 7% больше, чем в начале сентября.

Важно! В то же время на экспорт нефти влияют удары украинских дронов на НПЗ России. Из-за повреждений на заводах Москва вынуждена перенаправлять сырую нефть на экспортные терминалы.

Какие проблемы с экспортом нефти?

Кроме того, санкции США заставили перевозчиков отказываться от транспортировки российской нефти морским путем. Они не берут заказы, а если и берут, то значительно завышают цены на свои услуги, рассказал сотрудник Института Брукингса Робин Брукс.

В частности, греческие судовладельцы, которые в этом году ежемесячно транспортировали от 10 до 20 миллионов баррелей российской нефти, в конце октября сократили свое участие в перевозках до минимума.

После этого перевозить нефть сорта Urals приходится преимущественно судам "теневого флота" России.

Стоит знать! При этом стоимость экспорта выросла существенно. Например, перевозки одной партии нефти Urals из Приморска и Усть-Луги в порты Индии достигло более 8 миллионов долларов против 7 миллионов долларов в начале октября.

Что еще известно об экспорте российской нефти?