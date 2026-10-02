Экспорт на грани: как Украина вывозит зерно без портов и что просят изменить аграрии

Отечественный агросектор продолжает искать пути выживания в условиях блокированного моря, адаптируя логистику к новым реалиям. Изменение приоритетов в экспорте уже сейчас помогает бизнесу оставаться на плаву и сохранять рабочие места.

Почему масличные культуры стали спасительным кругом для фермеров

В сентябре отечественным компаниям удалось экспортировать по альтернативным маршрутам более 2,4 миллиона тонн агропродукции, пишет Forbes. Это составляет около 46% от потенциального объема, который мог бы быть при условии свободного доступа к черноморским портам, сообщил министр аграрной политики Тарас Высоцкий.

В отсутствие полноценного морского пути экспорт объективно упирается в потолок в 45–50% от возможного уровня. Поэтому аграрии делают ставку на товары с более высокой добавленной стоимостью. Из общего объема на зерновые пришлось лишь 38% от потенциала, тогда как экспорт масличных культур достиг 83% (444 тысячи тонн).

Более высокие показатели экспорта масличных культур и продуктов их переработки объясняются большей добавленной стоимостью такой продукции и меньшими логистическими ограничениями,

– отметил Высоцкий.

Какие маршруты приносят больше всего денег

Главными артериями для вывоза украинского урожая остаются реки и железная дорога. Через Дунай прошло 54% всего экспорта (около 1,3 миллиона тонн), а по железной дороге было отправлено еще 41%. На грузовики пришлось лишь 5% грузов. Профильные ассоциации уже обратились к правительству с просьбой уделить приоритетное внимание экспорту масличных культур и шротов, чтобы максимизировать прибыль, однако окончательного решения пока нет.

Несмотря на логистические трудности, Украина уверенно входит в пятерку крупнейших поставщиков органической продукции в ЕС. Государство пытается поддерживать фермеров: действуют программы компенсации за утраченные посевы и страхования техники от военных рисков с выплатами до 30 миллионов гривен.

Кроме того, чтобы защитить кадры, власти готовят новые льготы. Уже с 18 октября 2026 года малым агропроизводителям упростят условия для бронирования работников: требование к площади земель снизят до 200 гектаров, а минимальную годовую выручку – до 20 миллионов гривен. Это позволит небольшим хозяйствам сохранить персонал и продолжить работу даже в самых сложных условиях.