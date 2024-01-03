Турция поставила исторический рекорд: ее экспорт вырос до 255,8 миллиарда долларов в год

В 2023 году турецкий экспорт достиг рекордного уровня – 255,8 миллиарда долларов. Президент Турции Реджеп Эрдоган назвал это историческим событием.

Турция рекордно нарастила экспорт

Для сравнения, вся мировая экономика за прошлый год выросла на 3,4%, тогда как отдельно турецкая – на 6%. Об этом рассказал сам Эрдоган на мероприятии, посвященном оглашению экономических показателей по результатам прошлого года.

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Также он сообщил, что в 2024 году Турция планирует еще нарастить экспорт до 375 миллиардов долларов.

Реджеп Эрдоган Президент Турции Рост на 5,9% в третьем квартале 2023 года мы продолжили нашу непрерывную тенденцию роста. Так продолжалось последние 13 кварталов. Таким образом, мы стали второй по темпам роста страной среди стран "Большой двадцатки".

Основными для экономики Турции является промышленность и сектор услуг, однако около 25% всех рабочих мест занимает сельское хозяйство. Страна занимает первое место по производству фундука, вишни, инжира, абрикоса, айвы и мака.

По словам лидера государства, аналогичная ситуация сложилась и в экспорте, в частности, доля страны в мировом экспорте постепенно возросла. В 2021 году она превысила 1%, в 2022 году выросла до 1,02%, а уже за первую половину 2023 достигла 1,03%.

Он добавил, что цель Турции не покинет ни одну страну. Еще он пообещал новые пакеты помощи и услуги турецким экспортерам.