"Золотые яйца": Украина резко увеличила экспорт в ЕС на миллионы долларов

Отечественные птицеводы отмечают значительный всплеск спроса на свою продукцию на международном рынке. Европейские страны массово скупают украинскую продукцию, принося государству значительную валютную выручку.

Сколько валюты принес экспорт и кто является основным покупателем

За первые девять месяцев 2026 года Украина продала за рубеж почти 1,85 миллиарда куриных яиц, заработав на этом 179,9 миллиона долларов. Львиная доля этих средств поступила из стран Европейского Союза, которые стали основными рынками сбыта для наших фермеров, о чем сообщает Союз птицеводов Украины со ссылкой на Государственную таможенную службу.

"По сравнению с аналогичным периодом 2025 года физические объемы экспорта увеличились на 19%, а денежные – на 30,7%", – отмечают в профильной ассоциации. Это означает, что украинский агробизнес не только продает больше товара, но и делает это по более выгодным ценам, что обеспечивает стабильное поступление валюты в страну во время войны.

Обратите внимание! Абсолютным лидером среди импортеров стала Испания, на долю которой приходится более четверти всего нашего экспорта (25,2%). Далее следуют Великобритания (12,4%), Польша (8,8%) и Чехия (7,9%). В целом на рынок ЕС приходится впечатляющие 76,5% всех зарубежных поставок.

Для рядового украинца такой экспортный бум имеет двойной эффект. С одной стороны, это гарантирует стабильную работу птицефабрик, сохранение рабочих мест и уплату налогов. С другой – массовый вывоз продукции за границу может оказывать давление на внутренние цены в супермаркетах, ведь предложение на отечественном рынке сокращается.

Как менялась динамика продаж осенью

Если анализировать свежие данные, то только за сентябрь 2026 года отечественные производители отправили на экспорт 208,4 миллиона штук яиц на сумму 15,9 миллиона долларов. Хотя физически это на 2% меньше, чем в августе, по сравнению с сентябрем прошлого года объемы выросли на 20%.

Важно! В то же время денежная выручка в сентябре осталась на уровне августа, но снизилась на 13,4% по сравнению с аналогичным месяцем 2025 года. Это свидетельствует об определенных колебаниях мировых закупочных цен, однако общий годовой тренд остается чрезвычайно позитивным для украинской экономики.

Между тем украинские аграрии столкнулись с новыми вызовами во время экспорта собственной продукции за границу. Ситуация на границах и в портах заставляет пересматривать стратегии продаж, чтобы не остаться в минусе.