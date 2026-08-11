Зерно из Украины могут перевозить через Молдову: какой маршрут рассматривается

Украина рассматривает возможность перевозки зерна по железной дороге через Молдову в румынскую Констанцу, чтобы снизить зависимость от морских маршрутов. Киев уже обсуждает с Кишиневом льготный тариф на транзит, который может быть на 50 % ниже номинального.

Украина хочет удешевить транзит зерна через Молдову

Украина рассматривает железнодорожный маршрут через Молдову в румынский порт Констанца как более безопасную альтернативу экспорту через Черное море, пишет Reuters. Причиной такого шага стали усиленные российские атаки на украинские суда и портовую инфраструктуру в последние месяцы.

По данным Reuters, украинская сторона обратилась к Молдове с предложением установить скидку в размере 50% на номинальный тариф за перевозку украинского зерна. В настоящее время Киев собирает информацию от потенциальных экспортеров о возможных объемах грузов.

В то же время Молдавские железные дороги предложили Украине предоставить гарантии относительно объемов зерна, что они будут перевозиться через страну. Стороны в настоящее время обсуждают временные рамки и потенциальные объемы транзита.

По оценке бывшего руководителя Молдавских железных дорог Олега Тофилата, железнодорожный коридор через Молдову может перевозить до 4,5 миллиона тонн зерна в год.

Украинские оценки несколько иные: при условии полноценной работы маршрут может обеспечить около 10% экспорта страны. При этом Молдова уже использовалась в качестве транзитного пути для украинского зерна в 2022–2023 годах.

Российские атаки сокращают прогноз экспорта Украины

Потребность в альтернативном маршруте возникла на фоне российских ударов по портовой инфраструктуре Одесского региона. Украина традиционно отправляет более 90% зернового экспорта по морю, поэтому проблемы с портами напрямую влияют на возможности аграрного сектора по продаже продукции за рубеж.

Министр аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий 10 августа сообщил Reuters, что прогноз экспорта зерна в 2026–2027 маркетинговом году снизили с ранее ожидаемых 43 миллионов тонн до 38–40 миллионов тонн из-за российских атак на порты.

Аналитики APK-Inform также ухудшили оценку. Теперь они ожидают экспорт на уровне 39,4 миллиона тонн, что на 8,6% меньше предыдущего прогноза.

Параллельно Украина и Молдова работают над улучшением железнодорожного сообщения. Министр инфраструктуры и регионального развития Молдовы Владимир Боля 10 августа посетил Одесскую область, где обсудил с украинским коллегой Николаем Калашником развитие железнодорожных связей и расширение транзита.

Для Молдовы такой маршрут также может стать экономически выгодным. Премьер-министр страны Василе Тофан заявил, что Кишинев не должен упускать возможность получать миллионы евро транзитных доходов от перевозки украинского зерна.

Таким образом, железнодорожный коридор через Молдову может стать для Украины дополнительным инструментом поддержки экспорта на случай дальнейших атак на морскую инфраструктуру. В то же время окончательные условия транзита, в частности его стоимость и гарантированные объемы перевозок, стороны еще согласовывают.

Ранее мы сообщали, что Россия, вероятно, изменила подход к атакам на украинскую экспортную инфраструктуру и начала наносить удары по альтернативным сухопутным маршрутам. В ISW считают, что цель таких ударов – затруднить вывоз зерна и других товаров и усилить давление на украинскую экономику.