Украинское зерно некуда вывозить: блокада портов со стороны России поставила фермеров на грань выживания

Российские атаки на черноморские порты практически остановили экспорт украинского зерна как раз в разгар уборки урожая, потому что фермеры остаются без средств для продолжения работы. Если проблему с логистикой не решить, под угрозой окажется не только нынешний урожай, но и посевная кампания следующего года.

Россия практически остановила украинский экспорт сельскохозяйственной продукции

Украина является одним из крупнейших производителей пшеницы, кукурузы и семян подсолнечника в мире, сообщает Reuters. Около 90% экспорта этих культур проходит через черноморские порты, поэтому новая волна российских атак напрямую ударила по фермерам.

Особенно остро проблема проявилась во время нынешней уборки урожая. Украинские аграрии уже собирают пшеницу, а в следующем месяце начнется сезон кукурузы. В то же время зернохранилища во многих хозяйствах заполняются, а возможностей для продажи продукции становится все меньше.

Фермер из Житомирской области Сергей Рыбалко рассказал Reuters, что его хозяйство потеряло две трети земли после оккупации части юга Украины в 2022 году. Теперь новой проблемой стала фактическая остановка экспорта через Черное море.

"Некуда отправлять это зерно", – отметил фермер. По его словам, раньше он продавал урожай большим украинским экспортерам и местным перерабатывающим предприятиям, но теперь закупки практически остановились.

Сельское хозяйство обеспечивает почти 60% экспортной выручки Украины, поэтому проблемы с вывозом зерна создают дополнительное давление на экономику государства в условиях войны.

По данным украинской портовой администрации, в июле и в начале августа Россия совершила более 70 атак на портовую инфраструктуру Украины и 62 удара по судам. На этом фоне за первые две недели августа экспорт зерна сократился на 75% в годовом исчислении.

Украина ожидает, что урожай зерновых в этом году составит около 60 миллионов тонн, почти столько же, как и в 2025 году. Однако хороший урожай парадоксальным образом стал проблемой: продукцию нужно хранить и продавать, а логистические возможности ограничены.

Фермеры рискуют остаться без денег на новую посевную

Из-за избытка зерна на внутреннем рынке украинские цены падают, тогда как мировые котировки, напротив, росли на фоне перебоев с поставками из Черноморского региона.

По оценкам аналитиков, украинские фермеры сейчас могут получить прибыль от экспорта только пшеницы. На других зерновых культурах они рискуют даже не покрыть себестоимость производства.

Это создает проблему уже для следующего аграрного сезона. Аграриям нужны средства на топливо, зарплаты работникам, удобрения и подготовку к посеву озимых культур.

Фермер Сергей Рыбалко, который после начала полномасштабной войны значительно увеличил долговую нагрузку для восстановления хозяйства, оценивает свои ежемесячные потребности во время уборки урожая примерно в 20 миллионов гривен. Эти деньги необходимы для обслуживания кредитов, выплаты зарплат и закупки топлива.

В то же время альтернативные маршруты экспорта сейчас найти сложнее, чем в начале полномасштабной войны. В 2022 году украинское зерно переправляли по железной дороге и автомобильным транспортом через западные границы.

Однако теперь возможности ограничивают более строгий торговый режим с Евросоюзом, проблемы с уровнем воды на Дунае, российские удары по железнодорожной инфраструктуре и напряженные отношения с Польшей из-за конкуренции украинского зерна.

Кроме того, Украине может не хватить мощностей для хранения урожая. Министерство аграрной политики оценивает потенциальный дефицит складских площадей в 11 миллионов тонн.

Национальный банк Украины ранее оценивал, что из-за блокады черноморских портов Украина может потерять около 2,5 миллиарда долларов валютной выручки до конца года. Украинская аграрная ассоциация, в свою очередь, оценивает потенциальные потери фермеров от удорожания логистики примерно в 3 миллиарда долларов.

Правительство уже расширяет программы государственного кредитования, смягчает условия получения займов и снижает ставки по кредитам на пополнение оборотного капитала. Однако для аграриев ключевым вопросом остается восстановление стабильного экспорта.

Ведь проблема может ударить по Украине не только сейчас. Если фермеры не получат достаточно средств от нынешнего урожая, они рискуют остаться без ресурсов для посевной. А это уже может повлечь за собой гораздо более серьезные последствия для украинского агросектора и мирового продовольственного рынка.

Между тем Украина рассматривает возможность перевозить зерно по железной дороге через Молдову в румынскую Констанцу, чтобы уменьшить зависимость от морских маршрутов. Киев уже обсуждает с Кишиневом льготный тариф на транзит, который может быть на 50% ниже номинального.