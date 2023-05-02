Восточная Европа ставит под угрозу экономическую жизнь Украины, – Bloomberg

После блокады Польшей украинского зерна другие страны Восточной Европы тоже присоединились к этой тенденции. Это сильно отразилось на экономике нашего государства.

Что произошло

В апреле Польша запретила импорт украинского зерна после недель уличных протестов среди фермеров Они были недовольны избытком нашего зерна, которое спровоцировало обвал цен на эту продукцию. После этого ограничения ввели Венгрия, Словакия и Болгария.

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Лидер партии "Права и Справедливости" Ярослав Качинский выразил обеспокоенность даже тогда, когда положительно оценил эмбарго на зерно, сказав, что "жесткое решение" в конечном счете поможет Киеву.

Это не в интересах наших друзей, чтобы Польша погрузилась в кризис и чтобы мы увидели, что к власти здесь приходят люди, которые изменят политику радикальной поддержки Украины,

– заявил он.

Европейский союз осудил такие действия и заключил соглашение с этими странами, чтобы обеспечить транзит через эти страны к государствам-членам союза. Так что транспортировку разрешили, но блокада до сих пор остается.

Почему это сильно повлияет на экономику Украины

В этом сезоне Польша импортировала 7% украинских пшеницы и кукурузы, что делает ее значительным потребителем нашего зерна. Эмбарго от этой и других соседних стран повлечет за собой значительные экономические трудности.

Зеленский во время телефонного разговора с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем осудил ограничения и попросил их снять.

Искусственное и незаконное ограничение торговли с Европейским Союзом бьет по Украине, противостоящей российской агрессии, как экономически, так и политически,

– сказал он.

ЕС продолжил свободную торговлю с Украиной