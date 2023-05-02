Східна Європа ставить під загрозу економічне життя України, – Bloomberg

Після блокади Польщею українського зерна інші країни Східної Європи теж приєдналися до цієї тенденції. Це сильно вдарило по економіці нашої держави.

Що сталося

У квітні Польща заборонила імпорт українського зерна після тижнів вуличних протестів серед фермерів. Вони були незадоволеними надлишком нашого зерна, який спровокував обвал цін на цю продукцію. Після цього обмеження ввели Угорщина, Словаччина та Болгарія.

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Лідер партії "Права та Справедливості" Ярослав Качинський, висловив занепокоєння навіть тоді, коли позитивно оцінив ембарго на зерно, сказавши, що "жорстке рішення" зрештою допоможе Києву.

Це не в інтересах наших друзів, щоб Польща занурилася в кризу — і щоб ми побачили, що до влади тут приходять люди, які змінять політику радикальної підтримки України,

– заявив він.

Європейський союз засудив такі дії та уклав угоду з цими країнами, щоб забезпечити транзит, через ці країни, до держав-членів союзу. Тож транспортування дозволили, але блокада досі залишається.

Чому це сильно вплине на економіку України

Цього сезону Польща імпортувала 7% українських пшениці та кукурудзи, що робить її вагомим споживачем нашого зерна. Ембарго від цієї та інших сусідніх країн спричинить значні економічні труднощі.

Зеленський під час телефонної розмови з президентом Європейської ради Шарлем Мішелем засудив обмеження та попросив їх зняти.

Штучне і незаконне обмеження торгівлі з Європейським Союзом б’є по Україні, яка протистоїть російській агресії, як економічно, так і політично,

– сказав він.

ЄС продовжив вільну торгівлю з Україною