Що сталося
З 1 травня Туреччина запроваджує мито на імпорт українських пшениці, ячменю, жита, овес, сорго та кукурудзи. Ставка становитиме 130% замість 0%, як було раніше.
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Таке рішення пов'язане з захистом вітчизняних виробників перед початком нового сезону.
Більшості зерна мито не стосується
Міністерство аграрної політики та продовольства України пояснило, що мито не стосуватиметься зерна, яке Україна ввозить в Туреччину для третіх країн.
Тобто в Туреччині діє два режими мита:
- Перший для продукції, яку імпортує безпосередньо Туреччина. Саме для такої її Уряд оголошував тимчасову пільгову ставку 0%, яка з 1 травня знову стала 130% через завершення терміну дії.
- Другий для продукції, що піде на продаж іншим країнам або переробку. В цьому випадку мито не сплачується.
Здебільшого Україна постачає зерно в Туреччину за другим режимом мита. За першим до країни йде близько 5% від усього експорту до цієї країни.
ЄС заборонив імпорт ще одного українського продукту
- Єврокомісія затвердила заборону на імпорт соняшникової олії з України. Однак транзит продукту через території ЄС дозволений.
- Європейська комісія запропонувала надати 100 мільйонів євро фінансової допомоги для фермерів. З цієї суми майже 40 мільйонів будуть виділені польським фермерам.
- Крім того, фермери в Польщі можуть отримати додаткові 80 мільйонів євро з державного бюджету.