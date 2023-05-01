Что произошло
С 1 мая Турция вводит пошлины на импорт украинских пшеницы, ячменя, ржи, овес, сорго и кукурузы. Ставка будет составлять 130% вместо 0%, как было раньше.
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Такое решение связано с защитой отечественных производителей перед началом нового сезона.
Большинство зерна пошлина не касается
Министерство аграрной политики и продовольствия Украины объяснило, что пошлина не касается зерна, которое Украина ввозит в Турцию для третьих стран.
То есть в Турции действует два режима пошлины:
- Первый для импортируемой продукции непосредственно Турция. Именно для такой ее Правительство объявляло временную льготную ставку 0%, которая с 1 мая снова стала 130% из-за истечения срока действия.
- Второй для продукции, которая пойдет на продажу другим странам или переработку. В этом случае пошлина не уплачивается.
В основном Украина поставляет зерно в Турцию по второму режиму пошлины. За первым в страну идет около 5% всего экспорта в эту страну.
ЕС запретил импорт еще одного украинского продукта
- Еврокомиссия утвердила запрет на импорт подсолнечного масла из Украины. Однако транзит продукта через территории ЕС разрешен.
- Европейская комиссия предложила предоставить 100 миллионов евро финансовой помощи для фермеров. Из этой суммы около 40 миллионов будут выделены польским фермерам.
- Кроме того, фермеры в Польше могут получить дополнительные 80 миллионов евро из государственного бюджета.