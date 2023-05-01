Что произошло

С 1 мая Турция вводит пошлины на импорт украинских пшеницы, ячменя, ржи, овес, сорго и кукурузы. Ставка будет составлять 130% вместо 0%, как было раньше.

Читайте также ЕС продолжил свободную торговлю с Украиной, государства возобновят импорт нашей агропродукции

Такое решение связано с защитой отечественных производителей перед началом нового сезона.

Обратите внимание! За I квартал 2023 года Турция была крупнейшим экспортером украинской пшеницы, которая была поставлена на 168,8 миллиона долларов, или 17,7% от всего ее экспорта, в том числе в марте на 70,9 миллиона долларов, или 20,5%, по данным Гостаможслужбы.

Большинство зерна пошлина не касается

Министерство аграрной политики и продовольствия Украины объяснило, что пошлина не касается зерна, которое Украина ввозит в Турцию для третьих стран.

То есть в Турции действует два режима пошлины:

Первый для импортируемой продукции непосредственно Турция . Именно для такой ее Правительство объявляло временную льготную ставку 0%, которая с 1 мая снова стала 130% из-за истечения срока действия.

. Именно для такой ее Правительство объявляло временную льготную ставку 0%, которая с 1 мая снова стала 130% из-за истечения срока действия. Второй для продукции, которая пойдет на продажу другим странам или переработку. В этом случае пошлина не уплачивается.

В основном Украина поставляет зерно в Турцию по второму режиму пошлины. За первым в страну идет около 5% всего экспорта в эту страну.

ЕС запретил импорт еще одного украинского продукта