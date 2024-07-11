Новое решение НБУ: экспортерам зерна увеличили срок возврата валюты

НБУ увеличил предельные сроки расчетов по операциям по экспорту некоторых видов аграрной продукции с 90 до 120 дней. Это касается операций проведенных с 12 июля 2024 года.

Валютное смягчение для аграриев

В заявлении пресс-службы сообщается, что продление сроков выплат направлено на поддержку отечественных экспортеров сельскохозяйственной продукции в условиях постоянных логистических вызовов. Ожидается, что эта инициатива усилит их способность выйти на новые рынки, в частности в Азии и Африке, которые имеют решающее значение для Украины во время войны.

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Речь идет о товарах, которые классифицируют по следующим кодам согласно УКТВЭД:

1001 – пшеница;

1002 – рожь;

1003 – ячмень;

1004 – овес;

1005 – кукуруза;

1201 – соя;

1205 – рапс;

1206 00 – подсолнечник;

1507 – масло соевое;

1512 – масло подсолнечное;

1514 – масло рапсовое;

2306 – жмых.

НБУ заявил, что предельные сроки расчетов по операциям по экспорту отдельных видов сельскохозяйственной продукции останутся на 60 дней короче, чем для других видов отечественного экспорта, установлены на уровне 180 дней. Это решение имеет целью способствовать быстрому возвращению валютной выручки в Украину в аграрном секторе.

НБУ также объявил об отмене предельных сроков расчетов за товары и оборудование военного назначения и двойного использования, импортируемых исполнителями государственного оборонного заказа.