Валютне пом'якшення для аграріїв

У заяві пресслужби повідомляється, що продовження термінів виплат спрямоване на підтримку вітчизняних експортерів сільськогосподарської продукції в умовах постійних логістичних викликів. Очікується, що ця ініціатива посилить їхню спроможність вийти на нові ринки, зокрема в Азії та Африці, які мають вирішальне значення для України під час війни.

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Мовиться про товари, які класифікують за такими кодами згідно з УКТЗЕД:

1001 – пшениця;

1002 – жито;

1003 – ячмінь;

1004 – овес;

1005 – кукурудза;

1201 – соя;

1205 – ріпак;

1206 00 – соняшник;

1507 – олія соєва;

1512 – олія соняшникова;

1514 – олія ріпакова;

2306 – макуха.

НБУ заявив, що граничні строки розрахунків за операціями з експорту окремих видів сільськогосподарської продукції залишаться на 60 днів коротшими, ніж для інших видів вітчизняного експорту, встановлені на рівні 180 днів. Це рішення має на меті сприяти швидкому поверненню валютної виручки в Україну в аграрному секторі.

Нагадаємо! НБУ також оголосив про скасування граничних термінів розрахунків за товари та обладнання військового призначення та подвійного використання, що імпортуються виконавцями державного оборонного замовлення.