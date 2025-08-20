Россия может потерять статус крупнейшего в мире аграрного экспортера, который она держала с 2016 года. Россияне импортируют все больше продовольствия, а экспортируют все меньше.

Какова ситуация с экспортом агропродукции в России?

Россия собрала худший урожай в этом году, сообщает 24 Канал со ссылкой на Службу внешней разведки.

Это произошло из-за весенних заморозков, рекордной летней жары и засухи в ключевых южных регионах.

В июне текущего года экспорт пшеницы снизился в четыре раза – до 1,12 миллиона тонн, а в июле поставки зерна на внешние рынки были в 2,1 раза ниже показателей аналогичного периода 2024 года.

2016 россия была одним из крупнейших в мире экспортеров пшеницы, а ее способность экспортировать зерно оставалась одним из немногих источников экономической силы после вторжения в Украину. Ежегодно только с ВОТ оккупационная власть вывозит, по разным оценкам, около трех миллионов тонн зерна,

– пишут в разведке

Всего по итогам I полугодия 2025 года экспорт агропродукции сократился на 14,6%.

Заметьте! На увеличение экспорта повлияли высокая учетная ставка ЦБ России, рост внутреннего спроса, низкие мировые цены на зерно и высокая стоимость логистики.

Как увеличился импорт?

Вместе с тем в России интенсивно происходит наращивание продовольственного импорта – он вырос на 14%, тогда как в 2023 году ситуация была противоположной.

В частности из-за нехватки своей агропродукции Россия вынужденно закупала в Китае картофель – на 49,4 миллионов долларов что в шесть раз превышает уровень 2024 года, и яблоки – на 12,4 миллионов долларов.

Прогнозируют, что экспорт агропродукции возрастет до 55 миллиардов долларов к 2030 году, и, как следствие, Россию лишат статуса глобалиста.

