Урожай в России стал худшим за 17 лет, а экспорт упал –разведка
- Россия собрала худший урожай за 17 лет из-за неблагоприятных погодных условий, что привело к значительному снижению экспорта агропродукции.
- Импорт продовольствия в Россию вырос на 14%, в частности значительно увеличились закупки из Китая из-за нехватки картофеля и яблок.
Россия может потерять статус крупнейшего в мире аграрного экспортера, который она держала с 2016 года. Россияне импортируют все больше продовольствия, а экспортируют все меньше.
Какова ситуация с экспортом агропродукции в России?
Россия собрала худший урожай в этом году, сообщает 24 Канал со ссылкой на Службу внешней разведки.
Это произошло из-за весенних заморозков, рекордной летней жары и засухи в ключевых южных регионах.
В июне текущего года экспорт пшеницы снизился в четыре раза – до 1,12 миллиона тонн, а в июле поставки зерна на внешние рынки были в 2,1 раза ниже показателей аналогичного периода 2024 года.
2016 россия была одним из крупнейших в мире экспортеров пшеницы, а ее способность экспортировать зерно оставалась одним из немногих источников экономической силы после вторжения в Украину. Ежегодно только с ВОТ оккупационная власть вывозит, по разным оценкам, около трех миллионов тонн зерна,
– пишут в разведке
Всего по итогам I полугодия 2025 года экспорт агропродукции сократился на 14,6%.
Заметьте! На увеличение экспорта повлияли высокая учетная ставка ЦБ России, рост внутреннего спроса, низкие мировые цены на зерно и высокая стоимость логистики.
Как увеличился импорт?
Вместе с тем в России интенсивно происходит наращивание продовольственного импорта – он вырос на 14%, тогда как в 2023 году ситуация была противоположной.
В частности из-за нехватки своей агропродукции Россия вынужденно закупала в Китае картофель – на 49,4 миллионов долларов что в шесть раз превышает уровень 2024 года, и яблоки – на 12,4 миллионов долларов.
Прогнозируют, что экспорт агропродукции возрастет до 55 миллиардов долларов к 2030 году, и, как следствие, Россию лишат статуса глобалиста.
Как Россия ворует зерно из Украины?
- В 2025 году с временно оккупированных районов Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей на Россию оккупанты уже вывезли около 2,5 миллиона тонн пшеницы нового урожая. Это рассматривается как военное преступление и нарушение международного гуманитарного права.
- Известно, что в начале полномасштабного вторжения этим занималась связанная с Медведчуком компания. Украденные товары, в частности зерно, титан и уголь с ВОТ, вывозили через Крым за границу.
- С недавних пор российские суда снова поставляют зерно в Сирию, в том числе и краденое украинское зерно, через регулярные рейсы между оккупированной Феодосией и сирийским портом Тартус. Сирия сталкивается с продовольственным кризисом из-за засухи, что заставило новое правительство импортировать зерно.