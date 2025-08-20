Росія може втратити статус найбільшого у світі аграрного експортера, який вона тримала з 2016 року. Росіяни імпортують все більше продовольства, а експортують все менше.

Яка ситуація з експортом агропродукції в Росії?

Росія зібрала найгірший урожай цьогоріч, повідомляє 24 Канал з посиланням на Службу зовнішньої розвідки.

Це сталося через весняні заморозки, рекордну літню спеку та посуху в ключових південних регіонах.

У червні поточного року експорт пшениці знизився у чотири рази – до 1,12 мільйона тонн, а в липні поставки зерна на зовнішні ринки були у 2,1 раза нижчими за показники аналогічного періоду 2024 року.

2016 року росія була одним із найбільших у світі експортерів пшениці, а її здатність експортувати зерно залишалася одним із небагатьох джерел економічної сили після вторгнення в Україну. Щороку тільки з ТОТ окупаційна влада вивозить, за різними оцінками, близько трьох мільйонів тонн зерна,

– пишуть у розвідці

Загалом за підсумками І півріччя 2025 року експорт агропродукції скоротився на 14,6%.

Зауважте! На збільшення експорту вплинули висока облікова ставка ЦБ Росії, зростання внутрішнього попиту, низькі світові ціни на зерно та висока вартість логістики.

Як збільшився імпорт?

Разом з тим у Росії інтенсивно відбувається нарощування продовольчого імпорту – він зріс на 14 %, тоді як 2023 року ситуація була протилежною.

Зокрема через брак своєї агропродукції Росія вимушено закуповувала в Китаї картоплю – на 49,4 мільйонів доларів що у шість разів перевищує рівень 2024 року, та яблука – на 12,4 мільйонів доларів.

Прогнозують, що експорт агропродукції зросте до 55 мільярдів доларів до 2030 року, і, як наслідок, Росію позбавлять статусу глобаліста.

