Электроэнергия по 7 гривен за киловатт: когда могут вырасти тарифы

Украинцы платят за электроэнергию 4,32 гривны за киловатт. Этот тариф для бытовых потребителей действует до 31 октября 2026 года. Но в 2027 году он может измениться.

Коли можуть підвищити тариф на електроенергію

Експертка у сфері ЖКГ Христина Ненно у коментарі для 24 Каналу припускає, що підвищення відбудеться вже у 2027 році, а не одразу після завершення строку дії чинного тарифу.

Я думаю, що підвищення саме з листопада не буде, а воно буде з 2027 року,

– зазначила експертка.

За її словами, подорожчання електроенергії напередодні опалювального сезону стало б додатковим фінансовим навантаженням для українців. Багато родин уже витратили значні кошти на альтернативні джерела живлення. Зокрема, мешканці багатоквартирних будинків спільно купували обладнання, щоб забезпечити електропостачання під час відключень.

Зараз, якщо буде підвищення тарифу, це просто суттєво вдарить по кишенях кожного українця,

– наголосила Ненно.

Яким може бути тариф у майбутньому

У перспективі вартість електроенергії для населення може зрости до 6-7 гривень за кіловат-годину. Втім, Христина Ненно не очікує, що тариф одразу підвищать до такого рівня.

За її прогнозом, ціну можуть переглядати поетапно – наприклад, спочатку підвищити на 50 копійок, а згодом провести наступний перерахунок.

За прогнозами, це буде орієнтовно 6-7 гривень за кіловат-годину, але це не буде різке збільшення. Це буде поступово,

– пояснила експертка.

Поступове підвищення, на її думку, дало б українцям більше часу, щоб адаптуватися до нових витрат на комунальні послуги.

Однак тариф у 6-7 гривень за кіловат-годину поки залишається прогнозом експертки. Рішення про нову вартість електроенергії для населення з листопада 2026 року або на 2027 рік наразі не оголошено.

Нагадаємо, що пенсіонери можуть заощадити на комуналці. Житлова субсидія може покривати оплату за управління будинком, постачання та розподіл газу, електроенергію, тепло, воду, а ще вивезення сміття.

Подати заяву на оформлення субсидії можна особисто, поштою або онлайн. Таким чином, літні люди можуть зручним способом забезпечити себе субсидією, що допоможе заощадити кошти.