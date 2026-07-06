Как пожилым людям оформить субсидию

Ее назначают лицам, доход которых не позволяет самостоятельно оплачивать коммунальные услуги, о чем сообщили в Пенсионном фонде Украины.

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Это могут быть как граждане страны, так и иностранцы или лица без гражданства. Но те, кто законно находится на территории Украины и проживает в жилых помещениях.

Как напомнили в "Дії", субсидия может покрывать оплату за управление домом, поставку и распределение газа, электроэнергии, тепла, воды, а также вывоз мусора.

Также субсидии охватывают дополнительные взносы в многоэтажных домах – обслуживание счетчиков и абонентское обслуживание, а также расходы на содержание дома, если в доме есть ОСМД или кооператив.

Кроме того, в субсидию "входит" закупка топлива, то есть газа, твердого или жидкого бытового топлива. Но субсидии на приобретение топлива предоставляются только один раз в год.

Для оформления субсидии необходимо предоставить следующие документы:

заявление о назначении и предоставлении жилищной субсидии; декларация о доходах и расходах лиц, обратившихся за назначением жилищной субсидии.

При необходимости могут быть также приложены:

договор найма (аренды) жилья (при наличии);

справки о доходах (в случае указания в декларации доходов, информация о которых отсутствует в ГФС, ПФУ);

другие документы (например, документы, подтверждающие непроживание лица по месту регистрации).

Подать заявление можно лично, по почте или онлайн. Таким образом, пожилые люди могут удобным для себя способом получить субсидию, что поможет сэкономить средства.

Что еще стоит знать о субсидиях

Украинцам могут отказать в назначении жилищной субсидии. Причиной, в частности, является финансовое положение домохозяйства.

В то же время следует отметить, что жилищная субсидия не покрывает все коммунальные расходы. Она помогает сэкономить часть средств.