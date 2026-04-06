Как раньше уже не будет: почему война в Иране ломает энергетическую безопасность мира

Война в Иране вызвала энергетические шоки в мире, поскольку поставки нефти и газа нарушились, а это привело к дефициту и росту цен. Все эти потрясения продемонстрировали глубокую уязвимость мировой энергосистемы.

Почему война в Иране разрушает привычную систему?

К такому мнению пришла профессор Кембриджского университета Хелен Томпсон, пишет Bloomberg.

Ученая предупреждает, что война на Ближнем Востоке несет не только гуманитарный кризис с тысячами погибших людей и еще большим количеством беженцев.

Она уверена, что конфликт ускорит переформатирование мировой энергетической системы. А последствия этого процесса коснутся экспорта нефти, газа и морских перевозок. При этом их почувствуют все:

страны Персидского залива;

Европа;

государства Азии.

Даже если боевые действия утихнут, основные предположения, на которых десятилетиями держались мировые рынки, например надежность транзитных маршрутов и возможность быстро заменять прерванные поставки, уже серьезно пошатнулись,

– приводит издание слова профессора.

Томпсон отмечает, что последствия войны будут ощущаться не только на нефтяных рынках. В ближайшее время они будут давить и на сегмент нефтепродуктов и сжиженного природного газа особенно для стран, зависимых от поставок с Ближнего Востока.

Например, Великобритания уязвима из-за зависимости от импорта авиационного топлива, дизеля и газа.

В то же время страны Азии могут быть более гибкими благодаря использованию угля и диверсифицированным источникам поставок.

Важно! В итоге, по словам ученого, мир может столкнуться с более фрагментированными ценами, более жесткими условиями поставки и ростом экономических рисков.

Как Европа готовится к энергетическому кризису?

В Брюсселе, очевидно, тоже рассуждают похоже. Ведь в Евросоюзе уже готовятся к длительным энергетическим перебоям и рассматривают "все возможные варианты" для борьбы с энергетическим кризисом. Об этом рассказал еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен в интервью Financial Times.

Это будет длительный кризис... цены на энергоносители будут оставаться высокими очень долгое время,

– отметил чиновник.

В частности, ЕС ожидает, что дефицит некоторых продуктов может стать критическим уже в ближайшее время. Особенно европейцев беспокоят перебои с авиационным топливом.

По словам Йоргенсена, ЕС готовится к худшим сценариям, в частности, нормирование критических ресурсов, таких как авиационное топливо или дизель.

Нам нужно сохранять все варианты открытыми, и если это действительно, как я прогнозирую, длительный кризис, то эти инструменты понадобятся и на более позднем этапе,

– заметил еврокомиссар.

Заметьте! Европа также рассматривает возможность выделить дополнительные ресурсы нефти из стратегических запасов.

