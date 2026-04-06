Как раньше уже не будет: почему война в Иране ломает энергетическую безопасность мира
- Война в Иране вызвала глобальные энергетические потрясения из-за нарушения поставок нефти и газа и роста цен.
- Евросоюз готовится к длительным энергетическим перебоям, рассматривая нормирование топлива и выделение нефти из стратегических запасов.
Война в Иране вызвала энергетические шоки в мире, поскольку поставки нефти и газа нарушились, а это привело к дефициту и росту цен. Все эти потрясения продемонстрировали глубокую уязвимость мировой энергосистемы.
Почему война в Иране разрушает привычную систему?
К такому мнению пришла профессор Кембриджского университета Хелен Томпсон, пишет Bloomberg.
Ученая предупреждает, что война на Ближнем Востоке несет не только гуманитарный кризис с тысячами погибших людей и еще большим количеством беженцев.
Она уверена, что конфликт ускорит переформатирование мировой энергетической системы. А последствия этого процесса коснутся экспорта нефти, газа и морских перевозок. При этом их почувствуют все:
- страны Персидского залива;
- Европа;
- государства Азии.
Даже если боевые действия утихнут, основные предположения, на которых десятилетиями держались мировые рынки, например надежность транзитных маршрутов и возможность быстро заменять прерванные поставки, уже серьезно пошатнулись,
– приводит издание слова профессора.
Томпсон отмечает, что последствия войны будут ощущаться не только на нефтяных рынках. В ближайшее время они будут давить и на сегмент нефтепродуктов и сжиженного природного газа особенно для стран, зависимых от поставок с Ближнего Востока.
- Например, Великобритания уязвима из-за зависимости от импорта авиационного топлива, дизеля и газа.
- В то же время страны Азии могут быть более гибкими благодаря использованию угля и диверсифицированным источникам поставок.
Важно! В итоге, по словам ученого, мир может столкнуться с более фрагментированными ценами, более жесткими условиями поставки и ростом экономических рисков.
Как Европа готовится к энергетическому кризису?
В Брюсселе, очевидно, тоже рассуждают похоже. Ведь в Евросоюзе уже готовятся к длительным энергетическим перебоям и рассматривают "все возможные варианты" для борьбы с энергетическим кризисом. Об этом рассказал еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен в интервью Financial Times.
Это будет длительный кризис... цены на энергоносители будут оставаться высокими очень долгое время,
– отметил чиновник.
В частности, ЕС ожидает, что дефицит некоторых продуктов может стать критическим уже в ближайшее время. Особенно европейцев беспокоят перебои с авиационным топливом.
По словам Йоргенсена, ЕС готовится к худшим сценариям, в частности, нормирование критических ресурсов, таких как авиационное топливо или дизель.
Нам нужно сохранять все варианты открытыми, и если это действительно, как я прогнозирую, длительный кризис, то эти инструменты понадобятся и на более позднем этапе,
– заметил еврокомиссар.
Заметьте! Европа также рассматривает возможность выделить дополнительные ресурсы нефти из стратегических запасов.
Почему война в Иране ударила по энергорынкам?
Почти полная блокада судоходства через Ормузский пролив вместе с ударами по энергетической инфраструктуре в районе Персидского залива уже существенно дестабилизировали мировые энергетические рынки. Это вызвало резкий рост цен и усилило беспокойство относительно надежности поставок энергоносителей в долгосрочной перспективе.
С начала военных действий США и Израиля против Ирана цены на газ в Европе подскочили более чем на 70%. Ситуацию осложняет и то, что после холодной зимы уровень запасов остается критически низким.
Непростая ситуация сложилась и в Азии. В частности, в Индии из-за дефицита газа правительство было вынуждено ввести лимиты на его поставки, предоставляя приоритет ключевым отраслям экономики.
В то же время страны, входящие в Международное энергетическое агентство, в марте согласились высвободить 400 миллионов баррелей нефти из стратегических резервов, чтобы смягчить последствия глобального нефтяного кризиса.