Энергетическая тревога в Молдове: страна срочно вводит чрезвычайное положение

Соседнее государство начинает готовиться к серьезным вызовам в преддверии сложного зимнего сезона. Власти вынуждены действовать на опережение, чтобы избежать коллапса ключевых систем жизнеобеспечения.

Почему власти пошли на такой радикальный шаг

Парламент Молдовы официально ввел чрезвычайное положение в энергетическом и водном секторах на всей территории страны. Этот особый режим продлится 60 дней, начиная с 26 сентября, о чем сообщает местное издание Newsmaker.

Инициативу правительства поддержали 54 депутата от правящей партии PAS. Премьер-министр Василе Тофан пояснил, что в настоящее время стране не грозит тотальный дефицит газа, электроэнергии или воды, однако властям нужны дополнительные инструменты для быстрого реагирования. Среди главных угроз он выделил стремительный рост цен на природный газ и топливо, проблемы с поставками дизельного топлива, а также масштабную засуху.

Важно! Отдельным фактором риска остается сложная ситуация в энергосистеме всего региона, которая страдает из-за войны России против Украины. "Газ влияет на теплоснабжение и производство электроэнергии, вода влияет на гидроэнергетику, а электричество поддерживает работу водяных насосов", – подчеркнул глава правительства, объясняя взаимосвязь проблем.

Как это повлияет на экономику и жизнь граждан

Введение чрезвычайного положения позволит молдавским чиновникам действовать в обход стандартных бюрократических процедур. В частности, государство сможет значительно быстрее закупать необходимое оборудование, устанавливать генераторы и системы хранения энергии. В крайних случаях правительство получит право временно изменять правила в сфере регулирования бизнеса и налогообложения, что может напрямую повлиять на тарифы и цены для конечных потребителей.

Стоит отметить, что срок действия предыдущего режима чрезвычайной ситуации в Молдове истекает уже 25 сентября.

По словам премьера, прежние механизмы не предоставляли достаточных рычагов на случай одновременного обострения нескольких кризисов.

Решение о новом этапе ограничений было принято 22 сентября после соответствующей рекомендации Национального совета безопасности страны, несмотря на то, что 20 парламентариев из оппозиции проголосовали против, а еще 22 воздержались.

Кстати, в августе Венгрия начала затоплять две баржи в реке Дунай, чтобы поднять уровень воды и спасти от полной остановки единственную в стране атомную электростанцию "Пакш". Из-за рекордной засухи мощность объекта упала до четверти от максимальной, а полное отключение обойдется экономике как минимум в 159 миллионов долларов в месяц.