Чому влада пішла на такий радикальний крок

Парламент Молдови офіційно запровадив надзвичайний стан в енергетичному та водному секторах на всій території країни. Цей спеціальний режим триватиме 60 днів, починаючи з 26 вересня, про що повідомляє місцеве видання Newsmaker.

Ініціативу уряду підтримали 54 депутати від керівної партії PAS. Прем'єр-міністр Василе Тофан пояснив, що наразі країні не загрожує тотальний дефіцит газу, електроенергії чи води, проте владі потрібні додаткові інструменти для швидкого реагування. Серед головних загроз він виділив стрімке зростання цін на блакитне паливо та пальне, проблеми з постачанням дизеля, а також масштабну посуху.

Важливо! Окремим фактором ризику залишається складна ситуація в енергосистемі всього регіону, яка потерпає через війну Росії проти України. "Газ впливає на теплопостачання та виробництво електрики, вода впливає на гідроенергетику, а електрика підтримує роботу водяних насосів", – наголосив очільник уряду, пояснюючи взаємозв'язок проблем.

Як це вплине на економіку та життя громадян

Запровадження надзвичайного стану дозволить молдовським посадовцям діяти в обхід стандартних бюрократичних процедур. Зокрема, держава зможе значно швидше закуповувати необхідне обладнання, встановлювати генератори та системи зберігання енергії. У крайніх випадках уряд отримає право тимчасово змінювати правила у сфері регулювання бізнесу та оподаткування, що може безпосередньо вплинути на тарифи та ціни для кінцевих споживачів.

Варто зазначити, що попередній режим надзвичайної ситуації в Молдові спливає вже 25 вересня.

За словами прем'єра, старі механізми не давали достатньо важелів на випадок одночасного загострення кількох криз.

Рішення про новий етап обмежень було ухвалено 22 вересня після відповідної рекомендації Національної ради безпеки країни, попри те, що 20 парламентарів з опозиції проголосували проти, а ще 22 утрималися.

До речі, у серпні Угорщина почала затоплювати дві баржі в річці Дунай, щоб підняти рівень води та врятувати від повної зупинки єдину в країні атомну електростанцію "Пакш". Через рекордну посуху потужність об'єкта впала до чверті від максимальної, а повне відключення коштуватиме економіці щонайменше 159 мільйонів доларів на місяць.