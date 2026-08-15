Через рекордну посуху потужність об'єкта вже впала до чверті від максимальної, а повне відключення коштуватиме економіці щонайменше 159 мільйонів доларів на місяць.

Як повідомляє видання Bloomberg, паралельно із затопленням суден робітники екстрено споруджують підводний бар'єр із 5 тисяч тонн каменю.

Ця конструкція має сповільнити течію та збільшити обсяг води, яка критично необхідна для охолодження реакторів.

Рівень води біля насосної станції АЕС уже піднявся приблизно на один сантиметр,

– заявив прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр.

Загроза повної зупинки станції

Атомна електростанція "Пакш" має загальну потужність близько 2 гігавати, проте зараз здатна генерувати лише 485 мегават електроенергії. За оцінками агентства Reuters, це становить приблизно чверть від її нормального завантаження.

Синоптики прогнозують, що на початку наступного тижня рівень Дунаю може опуститися ще нижче. За такого сценарію енергетикам доведеться вимкнути одну з двох турбін, які досі залишаються в роботі.

Подальше падіння води неминуче призведе до повної зупинки станції.

За підрахунками уряду, прямі збитки від цього сягнуть 159 мільйонів доларів щомісяця, і ця сума не враховує втрат бізнесу через обмеження енергопостачання.

Проблеми з "Росатомом" та досвід Румунії

Нагадаємо, раніше ми писали, що Петер Мадяр розкритикував угоду з російською компанією "Росатом" щодо будівництва нових реакторів Пакш II.

Він наголосив, що у світі більше не будують атомні об'єкти без замкнутої системи охолодження, які настільки залежать від рівня води в річках.

Схожа криза вже охопила сусідню Румунію. 13 серпня Бухарест розпочав процедуру відключення останнього робочого реактора на АЕС Чернаводе.

Румунська влада також намагалася врятувати станцію шляхом підриву скель та затоплення чотирьох барж, проте через аномальну спеку ці заходи виявилися недостатніми.