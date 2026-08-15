Из-за рекордной засухи мощность объекта уже снизилась до четверти от максимальной, а полное отключение обойдется экономике как минимум в 159 миллионов долларов в месяц.

Как сообщает издание Bloomberg, параллельно с затоплением судов рабочие в экстренном порядке возводят подводный барьер из 5 тысяч тонн камня.

Эта конструкция должна замедлить течение и увеличить объем воды, которая крайне необходима для охлаждения реакторов.

Уровень воды возле насосной станции АЭС уже поднялся примерно на один сантиметр,

– заявил премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр.

Угроза полной остановки станции

Атомная электростанция "Пакш" имеет общую мощность около 2 гигаватт, однако сейчас способна генерировать лишь 485 мегаватт электроэнергии. По оценкам агентства Reuters, это составляет примерно четверть от ее нормальной нагрузки.

Синоптики прогнозируют, что в начале следующей недели уровень Дуная может опуститься еще ниже. При таком сценарии энергетикам придется отключить одну из двух турбин, которые до сих пор остаются в работе.

Дальнейшее падение уровня воды неизбежно приведет к полной остановке станции.

По подсчетам правительства, прямые убытки от этого достигнут 159 миллионов долларов ежемесячно, и эта сумма не учитывает потерь бизнеса из-за ограничений энергоснабжения.

Проблемы с "Росатомом" и опыт Румынии

Напомним, ранее мы писали, что Петер Мадьяр раскритиковал соглашение с российской компанией "Росатом" о строительстве новых реакторов "Пакш II".

Он подчеркнул, что в мире больше не строят атомные объекты без замкнутой системы охлаждения, которые настолько зависят от уровня воды в реках.

Подобный кризис уже охватил соседнюю Румынию. 13 августа Бухарест начал процедуру отключения последнего работающего реактора на АЭС Чернаводе.

Румынские власти также пытались спасти станцию путем взрыва скал и затопления четырех барж, однако из-за аномальной жары эти меры оказались недостаточными.