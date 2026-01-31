Жители столичной высотки сами обеспечили себе свет, воду и тепло: во сколько это обошлось

Массированные российские обстрелы оставили без света и тепла тысячи домов в Киеве этой зимой. Но жители многоэтажки в Осокорках самостоятельно решили проблему перебоев с электроснабжением, установив генератор, поддерживающий работу лифта, водоснабжения и отопления.

Почему решили установить генератор?

Речь идет о типичной 25-этажке на один подъезд 2010 года строительства. В доме 220 квартир, в которых живет тысяча человек, передает 24 Канал со ссылкой на "Экономическую правду".

Смотрите также Замерзание канализации в Киеве: где в домах возможны проблемы с трубами

Проблемы из-за перебоев с энергоснабжением в доме были давно. По словам его жителей, еще зимой 2024 года во время отключений света, нормальная жизнь почти прекращалась:

Сразу исчезали вода и тепло, как только выключали электричество;

Лифты останавливались;

Мобильная связь едва работала.;

Освещение в подъездах исчезало.

Поэтому летом того же года собрали инициативную группу, чтобы приобрести генератор и решить проблему со светом до зимы.

Как устанавливали генератор?

Приоритетной задачей инициативной группы было определить необходимую мощность генератора и перечень объектов, которые он должен был питать.

Идею подключить к оборудованию весь дом отвергли сразу из-за сложности и высокой стоимости проекта.

Квартиры даже не думали подключать. Это технически сложно, дорого и почти невозможно справедливо распределить нагрузку,

– рассказала одна из инициаторов Ирина Рафальская.

Сделать правильные расчеты помогли специалисты подрядной компании, устанавливающей генераторы в Киеве.

В итоге решили запитать:

индивидуальный тепловой пункт;

насосы для подачи горячей и холодной воды;

лифт;

минимальное освещение в подъезде;

системы связи;

домофон и шлагбаум и шлагбаум.

Важно! После обсуждения со специалистами, на все эти нужды решили приобрести генератор мощностью 38 киловатт.

Сколько стоила энергонезависимость?

Одним из самых сложных оказался именно вопрос финансов. Ведь общая стоимость проекта достигла 800 тысяч гривен:

генератор стоил 480 тысяч;

подключение оборудования, работа и расходные материалы – примерно 226 тысяч;

проектная документация – еще 15 тысяч гривен.

Дополнительно за 15 тысяч пришлось приобрести резервуар для горючего объемом в тысячу литров, поскольку бак генератора может вместить всего 150 литров. Также для заправки оборудования докупили мини-АЗС за такую же сумму.

На защитную клетку для сохранения генератора в целости и сохранности потратили еще 30 тысяч гривен. Остальное пошло на расходники и минимальный запас топлива.

Деньги на проект собирали со всего дома на отдельный счет.

Расчеты показали, что с каждой квартиры надо собрать по 7 тысяч гривен. Сумму рассчитали с гипотезой, что деньги сдадут около половины жителей. Так и произошло,

– пишет издание.

Через некоторое время дому удалось присоединиться к программе КГГА для компенсации стоимости оборудования, но она предусматривает финансирование не более 300 тысяч гривен. Эти деньги сейчас используют на закупку топлива, чтобы не собирать средства с жителей

Обратите внимание! По информации городского головы Киева Виталия Кличко, вчера за день к теплоснабжению подключили еще 125 жилых домов в столице. Без тепла оставались 253 многоэтажки.

Когда вернут тепло во все дома Киева?