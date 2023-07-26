Следующая зима будет не легче: в каком состоянии энергосистема Украины

Прошлой зимой Украина столкнулась с отключениями электроэнергии из-за обстрелов россиян. По состоянию на 30 апреля мы потеряли более половины генерирующих мощностей, так что ситуация может повториться.

Какая ситуация с энергетикой в Украине

Аналитик DiXi Group Андрей Урста рассказал для 24 Канала, наиболее пострадавших маневровые мощности.

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Андрей Урста Аналитик DiXi Group Особенно пострадали маневровые мощности, а это ТЭС, ГЭС и ГАЭС, покрывающие пики потребления, в том числе зимние. Их доступная установленная мощность на 30 апреля сократилась на 68%.

Инфраструктура передачи электроэнергии тоже сильно пострадала – например, 42 из 94 высоковольтных подстанций "Укрэнерго" были повреждены российскими ракетами. Однако на I квартал 2023 года, 29 из них были восстановлены полностью, а 13 – частично и работают с ограничениями.

Насколько имеющихся и восстановленных в ходе ремонтов мощностей генерации и передачи будет достаточно для покрытия спроса на электроэнергию зимой, пока окончательно непонятно.

– добавил он.

По его мнению, все будет зависеть от нескольких факторов:

темпов и масштабов восстановления инфраструктуры, пострадавшей от атак;

объемы потребления электроэнергии следующего осенне-зимнего периода, которые, среди прочего, будут зависеть от погоды;

масштаба будущих российских ракетных атак и способность обеспечить физическую защиту объектов генерации и сети;

способности накопить достаточные запасы угля и газа в хранилищах

Аналитик прогнозирует, что в следующий отопительный сезон украинская энергосистема войдет с гораздо меньшим запасом прочности.

Будут ли отключение света зимой

После массовых атак энергосистему Украины не удастся восстановить до начала отопительного сезона. Урста считает, что даже при наличии необходимых средств, что тоже сомнительно, помешает логистический фактор.

Изготовление и доставка необходимого для восстановления оборудования, к примеру высоковольтных трансформаторов, достаточно длительная (может занимать 6 – 9 месяцев), что ограничивает способность оперативно восстанавливать поврежденную инфраструктуру,

– объяснил аналитик.

Он добавил, что на покрытие спроса населения повлияют следующие факторы:

рост потребления из-за похолодания;

имеющиеся разрушения энергосистемы;

возможны предстоящие обстрелы.

Поэтому дефицит в сети очень вероятен, поэтому, по мнению Урсты, стоит обратить внимание на масштабы будущих отключений.