Россия нашла способ смягчить топливный кризис после ударов по НПЗ

Успешные атаки украинских беспилотников вызвали масштабный топливный кризис в России, но на помощь агрессору пришла Южная Корея. Импорт более 176 тысяч тонн нефтепродуктов позволил ослабить дефицит.

Каковы последствия поставок из Южной Кореи

О таких объемах теневой поддержки и ее последствиях заявил уполномоченный президента Украины по вопросам санкционной политики Владислав Власюк, пишет Reuters.

Он отметил, что "поставки из Южной Кореи" составили аж 31% всего российского импорта топлива в августе. Анализ портовых записей и данных о движении судов, проведенный The Guardian, подтвердил эти данные.

Власюк подчеркнул, что время поставок не было случайным.

Эти поставки начались именно тогда, когда украинские удары по российским нефтеперерабатывающим заводам сокращали объемы переработки и создавали дефицит топлива внутри России,

– отметил чиновник.

По его словам, импорт из Южной Кореи фактически позволил России частично компенсировать потерю собственных мощностей по переработке нефти.

Почему это решение противоречит политике Сеула

Уполномоченный президента добавил, что топливо для России загружали в южнокорейских портах на танкеры, часть из которых находится под жесткими санкциями Великобритании и ЕС. А это резко контрастирует с предыдущими заявлениями Сеула.

Это резко контрастирует с санкционной политикой, которую Южная Корея проводила после начала полномасштабного вторжения,

– подчеркнул украинский чиновник.

В ответ на расследование Министерство иностранных дел Южной Кореи попыталось оправдаться.

Там заявили, что якобы "активно участвуют в глобальных усилиях по прекращению войны" и строго соблюдают экспортный контроль в отношении России, а правительство расширило его на ряд нестратегических товаров, которые сопряжены с высоким риском использования в военных целях.

Напомним, что Россия упорно пытается восполнить дефицит топлива не только собственным импортом, но и поставками из третьих стран, в частности из Индии, Марокко, Турции и Египта. Первое место по объемам поставок занимает Индия, а вот Южная Корея вышла на второе место.