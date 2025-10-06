Известно, что Кабмин согласовал изменения в бюджет на 2025 год. Согласно им, расходы предлагают увеличить более 300 миллиардов гривен, большая часть из которых предусмотрена для финансирования Министерства обороны.

Каким будет дополнительное финансирование?

Согласно опубликованному документу, расходы общего фонда госбюджета предлагают увеличить на 317 миллиардов гривен, передает 24 Канал со ссылкой на нардепа Ярослава Железняка.

Известно, что большая часть этих средств будет направлена ​​на финансирование Министерства обороны, а именно:

на заработные платы военнослужащим и другие обязательные выплаты личного состава,

на закупку, модернизацию и ремонт вооружения, военной техники и оборудования,

развитие оборонно-промышленного комплекса и внедрение новых технологий в сфере обороны.

Напомним, что в 2024 году председатель Комитета ВР по вопросам бюджета Роксолана Подласа заявила, что общий ресурс на нацбезопасность и оборону на 2025 год предусмотрен в сумме 2,22 триллиона гривен, что составляет 26,3% прогнозного ВВП.

Зато в проекте бюджета на 2026 год на оборону и безопасность предусматривается расходов на сумму 2,80 триллиона гривен, или 27,2% ВВП, сообщает Министерство финансов Украины.

Как изменились основные статьи госбюджета?

В новом законопроекте общий объем доходов увеличивается до 2,50 триллиона гривен, а расходы – до 4,65 триллиона гривен. Дефицит бюджета вырос до 2,18 триллиона гривен.

В бюджете на 2025 год объем доходов был установлен на уровне 2,04 триллиона гривен (без учета грантов и пособий международных партнеров).

Расходы – на уровне 3,60 триллиона гривен.

Дефицит бюджета составил ориентировочно 1,60 триллиона гривен.

Каков дефицит бюджета на 2026 год?