Уряд схвалив зміни до бюджету-2025: витрати на армію збільшують
- Кабмін схвалив законопроєкт про внесення змін до бюджету на 2025 рік, що передбачають збільшення видатків.
- Більша частина коштів передбачається для сектору безпеки та оборони країни.
Відомо, що Кабмін погодив зміни до бюджету на 2025 рік. Відповідно до них, витрати пропонують збільшити на понад 300 мільярдів гривень, більша частина з яких передбачена для фінансування Міністерства оборони.
Яким буде додаткове фінансування?
Згідно з опублікованим документом, видатки загального фонду держбюджету пропонують збільшити на 317 мільярдів гривень, передає 24 Канал з посиланням на нардепа Ярослава Железняка.
Читайте також Масштабна програма: Зеленський розкрив нові деталі експорту української зброї
Відомо, що більша частина з цих коштів буде спрямована на фінансування Міністерства оборони, а саме:
- на заробітні плати військовослужбовцям та інші обов'язкові виплати особового складу,
- на закупівлю, модернізацію та ремонт озброєння, військової техніки та обладнання,
- на розвиток оборонно-промислового комплексу та впровадження нових технологій у сфері оборони.
Нагадуємо, що у 2024 році голова Комітету ВР з питань бюджету Роксолана Підласа заявила, що загальний ресурс на нацбезпеку та оборону на 2025 рік передбачений у сумі 2,22 трильйона гривень, що складає 26,3% прогнозного ВВП.
Натомість у проєкті бюджету на 2026 рік на оборону та безпеку передбачається видатків на суму 2,80 трильйона гривень, або ж 27,2% ВВП, повідомляє Міністерство фінансів України.
Як змінилися основні статті держбюджету?
У новому законопроєкті загальний обсяг доходів збільшується до 2,50 трильйона гривень, а видатки – до 4,65 трильйона гривень. Натомість дефіцит бюджету зріс до 2,18 трильйона гривень.
- У бюджеті на 2025 рік обсяг доходів був встановлений на рівні 2,04 трильйона гривень (без врахування грантів та допомог міжнародних партнерів).
- А видатки – на рівні 3,60 трильйона гривень.
- Дефіцит бюджету становив орієнтовно 1,60 трильйона гривень.
Який дефіцит бюджету на 2026 рік?
На 2026 рік уряд схвалив проєкт бюджету, у якому доходи плануються на рівні 2,83 трильйони гривень, що на 18,8% більше, ніж торік.
Натомість дефіцит встановлений на рівні 18,4% ВВП, тобто у грошовому виразі це майже 1,90 трильйона гривень.
А ось загальний обсяг видатків у держбюджеті становитиме 4,80 трильйона гривень.