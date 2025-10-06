Відомо, що Кабмін погодив зміни до бюджету на 2025 рік. Відповідно до них, витрати пропонують збільшити на понад 300 мільярдів гривень, більша частина з яких передбачена для фінансування Міністерства оборони.

Яким буде додаткове фінансування?

Згідно з опублікованим документом, видатки загального фонду держбюджету пропонують збільшити на 317 мільярдів гривень, передає 24 Канал з посиланням на нардепа Ярослава Железняка.

Відомо, що більша частина з цих коштів буде спрямована на фінансування Міністерства оборони, а саме:

на заробітні плати військовослужбовцям та інші обов'язкові виплати особового складу,

на закупівлю, модернізацію та ремонт озброєння, військової техніки та обладнання,

на розвиток оборонно-промислового комплексу та впровадження нових технологій у сфері оборони.

Нагадуємо, що у 2024 році голова Комітету ВР з питань бюджету Роксолана Підласа заявила, що загальний ресурс на нацбезпеку та оборону на 2025 рік передбачений у сумі 2,22 трильйона гривень, що складає 26,3% прогнозного ВВП.

Натомість у проєкті бюджету на 2026 рік на оборону та безпеку передбачається видатків на суму 2,80 трильйона гривень, або ж 27,2% ВВП, повідомляє Міністерство фінансів України.

Як змінилися основні статті держбюджету?

У новому законопроєкті загальний обсяг доходів збільшується до 2,50 трильйона гривень, а видатки – до 4,65 трильйона гривень. Натомість дефіцит бюджету зріс до 2,18 трильйона гривень.

У бюджеті на 2025 рік обсяг доходів був встановлений на рівні 2,04 трильйона гривень (без врахування грантів та допомог міжнародних партнерів).

А видатки – на рівні 3,60 трильйона гривень.

Дефіцит бюджету становив орієнтовно 1,60 трильйона гривень.

Який дефіцит бюджету на 2026 рік?