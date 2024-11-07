Как получить самую высокую прибыль по гривневым депозитам

В середине ноября ситуация в сегменте депозитов будет оставаться относительно постоянной, по крайней мере это касается "базовых" ставок по вкладам. В то же время граждане, рассматривающие возможность разместить средства на гривневых депозитах, смогут получить большую прибыль.

Как изменилась ситуация на рынке депозитов

Банкир Дмитрий Замотаев в комментарии 24 Каналу отметил, что на фоне гипотетического роста военного сбора с 1,5% до 5% многие банки ожидаемо могут принять решение о "компенсаторном" периоде для вкладчиков. Бонус будет составлять в среднем 0,5 – 1% к действующим ставкам.

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Обратите внимание! В случае роста военного сбора налоговые взыскания с начисленных процентов с депозитов достигнут 23%.

Дмитрий Замотаев Директор департамента розничного бизнеса Глобус Банка Надвигается достаточно длительный период скидок и бонусов: "Черная пятница", Рождество, Новогодние праздники. Это прекрасная возможность для банков использовать свой маркетинговый талант и попытаться как минимум привлечь внимание к банку, а в идеале привлечь новых клиентов.

Несмотря на инфляцию и пока неизвестные энергетические условия грядущей зимы, банки могут "вытеснить" эти факторы лучшими предложенными условиями для вкладчиков. Ведь уровень доходности гривневых депозитов все же дает возможность гражданам потенциальную возможность, как минимум, сохранить средства от обесценивания.

С одной стороны, банки сохранят на достаточно высоком уровне интерес граждан к их депозитным продуктам, а с другой – граждане смогут уберечься от инфляционного "высасывания" их сбережений,

– отмечает банкир.

Какими будут ставки по гривневым депозитам в течение 11 – 18 ноября

В сегменте гривневых вкладов стоит ожидать определенное оживление, ведь граждане смогут положить деньги на депозит, получив при этом определенный дополнительный бонус к имеющимся ставкам.

Однако базовые ставки по гривневым вкладам не изменятся: