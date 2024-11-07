Из-за чего подорожает свет

Нардеп Богдан Кицак заявил, что одно из требований для вступления Украины в ЕС – уподобление украинских тарифов европейским. Именно по этой причине свет постепенно будет дорожать, сообщает 24 Канал со ссылкой на Новости.LIVE.

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Богдан Кицак Народный депутат Украины Не нужно надеяться на лучшее, нужно быть реалистами. Поскольку мы движемся в Европейский Союз, у нас есть обязательства от наших кредиторов, требования, чтобы мы нормализовали наш тариф в соответствии с европейским.

Однако паниковать не стоит. Увеличение тарифа не будет происходить резко. Кицак добавляет, что учитывая разницу между европейскими выплатами (пенсиями, зарплатами) и украинскими, процесс уподобления продлится достаточно долго.

Обратите внимание! Кицак отмечает, что весь этот процесс станет возможным только если Украина будет получать стабильную экономическую поддержку от партнеров или репарации от России.