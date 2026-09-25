Пенсию рассчитали неправильно: как добиться перерасчета выплат

Украинские пенсионеры часто сталкиваются с заниженными выплатами из-за ошибок в документах или неучтенного стажа. Однако неправильно рассчитанную пенсию можно обжаловать, причем начинать борьбу за перерасчет сразу в суде не нужно.

С чего начать борьбу за перерахунок

О порядке действий рассказала в комментарии 24 Канала адвокат и руководитель ЮК "Prima Leader Group" Дина Дрижакова.

По ее словам, прежде всего необходимо получить подробный расчет пенсии. В письменном заявлении в территориальный орган ПФУ можно попросить предоставить информацию:

какой страховой стаж был учтен;

какую заработную плату приняли за основу для расчета выплаты;

и какие коэффициенты и доплаты были применены.

Часть информации можно просмотреть и самостоятельно в личном кабинете на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины.

После этого следует проверить, правильно ли учтены все данные. Основанием для перерасчета, в частности, может служить неучет отдельных периодов страхового стажа, ошибка в определении заработной платы или коэффициента, а также неначисление предусмотренных законом надбавок и повышений.

Какие документы нужны для перерасчета

Если человек обнаружил ошибку, необходимо подготовить документы, подтверждающие его право на перерасчет. Это могут быть:

справки о заработной плате;

уточняющие справки от предприятий, учреждений или организаций;

а также архивные документы.

В зависимости от ситуации могут понадобиться трудовая книжка, диплом, военный билет, свидетельства и другие документы, подтверждающие стаж или обстоятельства, влияющие на размер пенсии.

После этого в управление ПФУ, где человек состоит на учете, необходимо подать заявление о перерасчете пенсии и приложить необходимые документы.

Подайте заявление лично, потребуйте отметку о получении на вашем экземпляре или отправьте через "Укрпочту" ценным письмом с описью вложения и уведомлением о вручении,

– пояснила адвокат.

Также обращение можно подать в электронной форме через портал ПФУ с использованием квалифицированной электронной подписи.

По результатам рассмотрения обращения пенсионный орган должен дать ответ, а именно произвести перерасчет или уведомить об отказе. На это обычно отводится до 30 дней.

Что делать, если ПФУ отказал

Если Пенсионный фонд отказал в перерасчете или не решил вопрос надлежащим образом, решение, действия или бездействие органа можно обжаловать в окружном административном суде.

В иске можно потребовать признать действия или бездействие ПФУ противоправными и обязать фонд произвести перерасчет и выплату пенсии с учетом надлежащих составляющих.

Согласно Кодексу административного судопроизводства Украины, на подачу иска отводится 6 месяцев с момента получения письменного отказа.

Поэтому полученные от ПФУ документы и дату их вручения важно сохранять.

Важно также помнить, что пенсионеры освобождены от уплаты судебного сбора по делам о пенсионном обеспечении в соответствии с Законом Украины "О судебном сборе".

В случае положительного решения суда ПФУ обязан не только пересчитать пенсию на будущее, но и выплатить разницу за прошлый период, если право на нее было доказано, а задержка произошла по вине фонда,

– подчеркнула Дрижакова.

Напомним, работающие пенсионеры также могут рассчитывать на перерасчет пенсии, однако обновление выплаты не гарантирует ее повышения. В некоторых случаях после нового расчета сумма может остаться без изменений или даже оказаться меньше, чем была ранее.