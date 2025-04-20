После повышения пенсий часть украинцев потеряет субсидии после повышения пенсий
- Индексация пенсий на 11,5% в марте 2025 года может привести к потере льгот на оплату коммуналки для части пенсионеров, если их среднемесячный доход превысит 4 240 гривен.
- Пенсионеры, которые потеряли льготы, могут обратиться за субсидией на оплату коммунальных услуг через сервисный центр Пенсионного фонда или онлайн.
После мартовского повышения пенсий часть украинских пенсионеров получила большие выплаты. Однако даже незначительное увеличение дохода может привести к потере права на субсидию для оплаты коммуналки.
Почему пенсионеры могут остаться без субсидии
В марте 2025 года пенсии проиндексировали на 11,5%, но для части пенсионеров это обернулось потерей льгот на оплату коммуналки, передает 24 Канал со ссылкой на "На пенсии".
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Ведь сейчас для назначения льготы важно, чтобы среднемесячный совокупный доход на одного человека в семье льготника за последние шесть месяцев не превышал установленный порог. В 2025 году этот лимит составляет 4 240 гривен, а доход рассчитывают за третий и четвертый кварталы предыдущего года.
Если после индексации пенсии среднемесячный доход на одного члена семьи превысит 4 240 гривен, то льгота отменяется.
Впрочем, вместо нее пенсионеры могут обратиться за субсидией на оплату коммунальных услуг. Оформить ее можно в сервисном центре Пенсионного фонда или онлайн через вебпортал ПФУ.
Чем льгота на оплату коммуналки отличается от субсидии
Субсидия и льгота обе уменьшают сумму, которую нужно оплатить за жилищно-коммунальные услуги, но работают по-разному, ведь:
- субсидия – это денежная помощь, которую государство переводит для частичной оплаты коммуналки;
- льгота - это скидка, которая автоматически учитывается в платежках.
Субсидию может получить любой украинец, если соответствует условиям. А вот льгота доступна только определенным категориям граждан. Кроме того, субсидию назначают на сезон (отопительный или летний), тогда как льгота действует круглый год.