Після підвищення пенсій частина українців втратить субсидії

Після березневого підвищення пенсій частина українських пенсіонерів отримала більші виплати. Проте навіть незначне збільшення доходу може призвести до втрати права на субсидію для оплати комуналки.

Чому пенсіонери можуть залишитись без субсидії

У березні 2025 року пенсії проіндексували на 11,5%, але для частини пенсіонерів це обернулося втратою пільг на оплату комуналки, передає 24 Канал із посиланням на "На пенсії".

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Адже нині для призначення пільги важливо, аби середньомісячний сукупний дохід на одну особу в родині пільговика за останні шість місяців не перевищував встановлений поріг. У 2025 році цей ліміт складає 4 240 гривень, а дохід розраховують за третій і четвертий квартали попереднього року.

Якщо після індексації пенсії середньомісячний дохід на одного члена сім’ї перевищить 4 240 гривень, то пільга скасовується.

Втім, замість неї пенсіонери можуть звернутися по субсидію на оплату комунальних послуг. Оформити її можна у сервісному центрі Пенсійного фонду або онлайн через вебпортал ПФУ.

Чим пільга на оплату комуналки відрізняється від субсидії

Субсидія і пільга обидві зменшують суму, яку потрібно сплатити за житлово-комунальні послуги, але працюють по-різному, адже:

субсидія – це грошова допомога, яку держава переказує для часткової оплати комуналки;

пільга — це знижка, яка автоматично враховується у платіжках.

Субсидію може отримати будь-який українець, якщо відповідає умовам. А от пільга доступна лише певним категоріям громадян. Крім того, субсидію призначають на сезон (опалювальний або літній), тоді як пільга діє цілий рік.