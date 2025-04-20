Почему пенсионеры могут остаться без субсидии

В марте 2025 года пенсии проиндексировали на 11,5%, но для части пенсионеров это обернулось потерей льгот на оплату коммуналки, передает 24 Канал со ссылкой на "На пенсии".

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Ведь сейчас для назначения льготы важно, чтобы среднемесячный совокупный доход на одного человека в семье льготника за последние шесть месяцев не превышал установленный порог. В 2025 году этот лимит составляет 4 240 гривен, а доход рассчитывают за третий и четвертый кварталы предыдущего года.

Если после индексации пенсии среднемесячный доход на одного члена семьи превысит 4 240 гривен, то льгота отменяется.

Впрочем, вместо нее пенсионеры могут обратиться за субсидией на оплату коммунальных услуг. Оформить ее можно в сервисном центре Пенсионного фонда или онлайн через вебпортал ПФУ.

Чем льгота на оплату коммуналки отличается от субсидии

Субсидия и льгота обе уменьшают сумму, которую нужно оплатить за жилищно-коммунальные услуги, но работают по-разному, ведь:

субсидия – это денежная помощь, которую государство переводит для частичной оплаты коммуналки;

льгота - это скидка, которая автоматически учитывается в платежках.

Субсидию может получить любой украинец, если соответствует условиям. А вот льгота доступна только определенным категориям граждан. Кроме того, субсидию назначают на сезон (отопительный или летний), тогда как льгота действует круглый год.