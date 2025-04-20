Чому пенсіонери можуть залишитись без субсидії

У березні 2025 року пенсії проіндексували на 11,5%, але для частини пенсіонерів це обернулося втратою пільг на оплату комуналки, передає 24 Канал із посиланням на "На пенсії".

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Адже нині для призначення пільги важливо, аби середньомісячний сукупний дохід на одну особу в родині пільговика за останні шість місяців не перевищував встановлений поріг. У 2025 році цей ліміт складає 4 240 гривень, а дохід розраховують за третій і четвертий квартали попереднього року.

Якщо після індексації пенсії середньомісячний дохід на одного члена сім’ї перевищить 4 240 гривень, то пільга скасовується.

Втім, замість неї пенсіонери можуть звернутися по субсидію на оплату комунальних послуг. Оформити її можна у сервісному центрі Пенсійного фонду або онлайн через вебпортал ПФУ.

Чим пільга на оплату комуналки відрізняється від субсидії

Субсидія і пільга обидві зменшують суму, яку потрібно сплатити за житлово-комунальні послуги, але працюють по-різному, адже:

субсидія – це грошова допомога, яку держава переказує для часткової оплати комуналки;

пільга — це знижка, яка автоматично враховується у платіжках.

Субсидію може отримати будь-який українець, якщо відповідає умовам. А от пільга доступна лише певним категоріям громадян. Крім того, субсидію призначають на сезон (опалювальний або літній), тоді як пільга діє цілий рік.