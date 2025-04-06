Успейте пока есть возможность заработать: на какой срок выгоднее всего вкладывать средства в депозиты

В течение первой половины апреля продлится максимально благоприятный период для того, чтобы разместить свободные средства на депозитных вкладах. При этом не потерять на инфляции, а наоборот – заработать благодаря высоким ставкам.

Как изменится ситуация в секторе депозитов

Банкир Дмитрий Замотаев в комментарии 24 Каналу сказал, что на следующей неделе активность банков, которые будут предлагать потенциальным вкладчикам более выгодные ставки по различным депозитным программам, станет слишком "заметной".

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Дмитрий Замотаев Директор департамента розничного бизнеса Глобус Банка Как мы говорили неделю назад, для значительного улучшения условий по гривневым вкладам Нацбанком было принято решение об увеличении ставки по 3-месячным депозитным сертификатам до 19%. Именно это позволяет банкам повысить ставки по имеющимся депозитным программам в среднем на 1 – 1,5 процентные пункты

Как отмечает Замотаев, решение НБУ должно побудить граждан к более активному размещению средств на депозитах. В то же время банки прямо заинтересованы в притоке денег, особенно речь идет о размещении их на длительных во времени депозитах. Ведь это позволяет направить привлеченные средства в развитие кредитных программ.

По прогнозу активности новых вкладчиков, то можно ожидать, что по сравнению с мартом, в апреле количество новых вкладов почти не изменится (прирост до 1%). Клиенты будут мигрировать из одного банка в другой, депозитные условия которых будут соответствовать ожиданиям вкладчиков,

– говорит банкир.

Обратите внимание! По мнению банкира, подавляющее большинство новых вкладов (около 70 – 80%) будут размещены на сроки, дающие максимальную доходность, а это 3 – 9 месяцев.

Как изменятся ставки по депозитам

Ставки по депозитам изменятся так:

ультракороткие депозиты сроком 3 – 6 месяцев будут иметь доходность в среднем до 13 – 13,5% годовых;

от 6 до 9 месяцев – средняя доходность составит 13,5 – 14,5% годовых;

от 9 до 12 месяцев – 13 – 13,5% годовых;

от 1 года – 13 – 13,5% годовых.

По нашим оценкам, максимальные ставки с учетом бонусов за открытие вклада, могут достичь 17%, что в условиях постепенного уменьшения инфляционного давления, позволит гражданам по завершению срока депозита не только проиндексировать вложенные средства, но и получить пассивную прибыль в размере 4 – 5%,

– говорит Замотаев.

Заметьте! До конца года инфляция, вероятно, должна снизиться до показателей 8 – 9%.