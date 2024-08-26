Украинцы будут позже выходить на пенсию: с чем это связано

Украинцы могут выйти на пенсию в 60, 63 и 65 лет. Время выхода на заслуженный отдых зависит от количества приобретенного стажа.

Повысят ли пенсионный возраст

В этом году пенсионный возраст не повысят. По словам министра Оксаны Жолнович, задачей Минсоцполитики сейчас является превращение пенсионеров в ценный ресурс для работодателей.

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Оксана Жолнович Министр социальной политики Украины Человек в 65 лет – это не дедушка с седой бородой. Это еще очень активная личность, которая хочет быть востребованной в обществе, имеет хорошие возможности делать вклад в экономику и замечательный опыт. Учитывая эти обстоятельства, нам нужно создавать условия, чтобы люди пенсионного возраста хотели приобщиться к работе, и чтобы работодатели также рассматривали их как ценный ресурс.

Кто может выйти на пенсию в 2024 году

В этом году уйти на заслуженный отдых могут граждане, которые приобрели такое количество стажа:

выйти на пенсию в 60 лет может лицо, что приобрело минимум 31 год стажа;

в 63 года – 21 год;

в 65 лет – 15 лет.

Обратите внимание! В течение следующих нескольких лет минимумы установленные для 60 и 63 лет будут расти.