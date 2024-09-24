Пособие по безработице может вырасти, однако повышение почувствуют не все

В Государственном центре занятости утвердили увеличение минимального размера пособия по безработице. Повышение произойдет, если Минюст зарегистрирует это решение.

Кто может ощутить повышение

Решение может вступить в силу с 1 октября этого года. Однако минимальное пособие по безработице вырастет не для всех, говорится в постановлении Государственного центра занятости № 74 от 19 сентября 2024 года.

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Увеличение почувствуют только те лица, которые имеют минимум 7 месяцев страхового стажа за последний год. Также это повышение будут иметь граждане, получившие статус ВПЛ.

Сейчас минимальное пособие по безработице для таких лиц составляет 2 500 гривен. Однако она может вырасти до 3 тысяч гривен.

Напомним! Минимальное пособие по безработице для лиц, что не приобрели страховой стаж будет оставаться без изменений. Оно и в дальнейшем будет составлять 1 500 гривен. Речь идет как о лицах, которые не были официально трудоустроены, так и тех, кто не может подтвердить свой стаж.